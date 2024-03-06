約百人出席拍賣會　深水埗單幢樓高層僅188萬拍出

撤辣後樓市交投顯著轉旺，周三(6日)舉行的兩場拍賣會共有約100人到場，並拍出5項物業，細價樓成搶手貨。黃開基拍賣行有約30人出席，場上賣出兩個住宅單位，其中，深水埗龍鳳大廈高層F1部分，單位實用面積約279方呎，連租約推拍，開價138萬港元，被搶高50萬元或約36%售出，成交價188萬元，呎價約6,738元。

同場推出大角咀中原樓中層D6室銀主盤，實用面積約419方呎，曾在市場開價342.5萬元，減價至240萬元推出，5組客出價競投，終以298萬元拍出，較開價高約24.2%，呎價約7,112元。旺角廣源大廈中高層M室則在拍賣前售出。

另外，忠誠拍賣亦售出3項銀主盤。拍賣行發言人指，今日有約70人到場，每項售出物業，都獲3至5組客競投。當中，紅磡黃埔花園2期11座低層B室，實用面積約389方呎，去年拍賣曾開價520萬元，今年1月減至480萬元，最新加價至488萬元拍賣，並以528萬元售出，較開價高約8.2%，呎價約13,573元。有銀行對上址估價542萬元，成交價低約2.6%。

場內也拍大埔新屋家單號連天台銀主盤，以開價450萬元賣出。另外，亦沽出旺角福康工業大廈中層3號單位，實用面積約1,160方呎，銀主開價490萬元，以640萬元售出，搶高150萬元或約30.6%，呎價約5,517元。至於跑馬地山光苑2期中層G室，實用面積約622方呎，於拍賣前連車位售出，成交價900萬元，呎價約14,469元。