恒基旗下樓盤撤辣一周　售出約370伙

韓家輝稱，利奧坊‧壹隅將發售21伙，包括3伙兩房，15伙一房及3伙開放式戶，實用面積由206至382方呎，折實價405.75萬至864.6萬元，折實呎價19,697至24,723元。資料顯示，該盤已更新價單，將發售的其中3伙定價已上調1.5至2.5%。

至於，利奧坊‧曦岸將發售4伙開放式單位，實用面積由193至200方呎，折實價420萬至424.02萬元，折實呎價由21,201至21,932元。同時，THE HOLBORN加推2伙在下周二(12日)起招標發售，為三房頂層特色單位，實用面積由571至574方呎。

此外，該公司與其他發展商合作的啟德跑道區天瀧，周三(6日)售出3座19樓A室，實用面積1,102方呎，成交價3,700萬元，呎價約33,575元。