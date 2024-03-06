昇悅居三房以蝕讓價放賣3個月　揸5年終輸180萬沽

二手業主趁市旺沽貨。長沙灣昇悅居套三房單位，放盤約3個月，劈價至1,020萬元售出，約5年帳面蝕讓約180萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣昇悅居8座低層F室，實用面積約670方呎，套三房間隔，以約1,050萬元放售約3個月後，獲同區客以1,020萬元購入，呎價約15,224元，原業主持貨約5年帳面蝕讓約180萬元，貶值約15%。

●美聯劉志偉指，西南九龍浪澄灣1座低層A室，實用面積約841方呎，三房間隔，享海景，叫價1,700萬元，累減至1,550萬元，獲區內家庭換樓客洽詢，最終以1,550萬元購入，呎價約18,430元，約7年帳面蝕133.9萬元。

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港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌南豐新邨7座中層F室，實用面積約391方呎，兩房間隔，區內上車客由租轉買，睇樓後即與原業主議價，單位叫價550萬元，最終以505萬元成交，呎價約12,916元。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌栢蕙苑3月暫錄約2宗買賣，寧柏閣低層B室，實用面積約652方呎，三房間隔，上月以1,020萬元放盤，最終以920萬元成交，呎價約14,110元。

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新界區

●美聯梁浩文表示，屯門市廣場8座中高層F室，實用面積約399方呎，最近叫價450萬元，減價至427.5萬元成交，呎價約10,714元，原業主2014年以303萬元購入。

●祥益龍超君稱，屯門居屋兆康苑A座中層4室，實用面積約404方呎，兩房間隔，附雅裝，已補價自由市場叫價320萬元，隨着樓市撤辣，調高叫價10萬元，以330萬元購入上址自住，呎價約8,168元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑A座中層6室，實用面積約554方呎，區內綠表客見單位附裝修，連大部分傢俬，收樓後即可入住，原業主減價約7萬元，未補價第二市場以357.9萬元成交，呎價約6,460元。

●利嘉閣鄭偉延指，屯門居屋翠寧花園6座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為家庭上車客，單位原先在已補價自由市場開價550萬元，終以460萬元成交，呎價約7,770元。

●美聯王亦倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居11座底層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，早前以490萬元放售，投資客見單位附裝修，僅議價半小時，即以480萬元承接單位，呎價約7,619元，約9年帳面升值41萬元。

●中原賴作智表示，上水蔚翠花園4座高層A室，實用面積約716方呎，三房間隔，開價約730萬元，放盤約一年半，最終以585萬元易手，呎價約8,170元，累減145萬元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水3月暫錄約25宗買賣，其中牽晴間1座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤時開價約518萬元，最終以506.8萬元易手，呎價約11,492元。

●利嘉閣馮澤源指，大圍愉景花園C座中層2室，實用面積約524方呎，叫價730萬元，減價至715萬元成交，呎價約13,645元，同屋苑三房單位銀主盤兩個月前成交呎價低見約8,692元。

●中原黎宗文表示，沙田中心東寧大廈低層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約395萬元，其後反價至418萬元，日前議價後以398萬元易手，呎價約12,839元，新買家為上車客。

●中原黃一鋒表示，沙田第一城50座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，去年6月開始放盤，原先叫價約510萬元，日前議價後以400萬元易手，於簽約前反價3萬元，以403萬元沽出，呎價約14,190元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋廣林苑C座中層16室，實用面積約595方呎，三房間隔，望市景，放盤約21個月，未補價第二市場叫價498萬元，調整至365萬元沽售，減價133萬元，減幅約26.7%，呎價約6,134元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田碧濤花園1期3座低層H室，實用面積約662方呎，套三房間隔，望園景，原先叫價710萬元，放盤兩個月，減42萬至668萬元沽出，呎價約10,091元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海6B座中層A室，實用面積約736方呎，三房間隔，望園景，放盤4個月，叫價1,000萬元，獲買家洽購，減37萬元，以963萬元成交，呎價約13,084元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢碧翠苑6座A室，實用面積約984方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，連約923方呎天台，以1,258萬元連車位沽出，呎價約12,785元，持貨約4年帳面獲利58萬元，物業期內升值約5%。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳君傲灣2座中高層B室，實用面積約654方呎，套三房間隔，望內園景，叫價980萬元，放盤約兩個月，獲區內首置客洽詢，最終以925萬元易手，呎價約14,144元。

●中原柯勇指，將軍澳3月暫錄約67宗二手買賣，峻瀅II第1座高層H室，實用面積約511方呎，兩房間隔，最新以594萬元易手，呎價約11,624元，物業近9年帳面升值約7%。

●中原張朗霆表示，將軍澳城中駅8座高層D室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享山景，最初開價920萬元，現減價60萬元或7%，以860萬元易手，呎價約13,231元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋富康花園4座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，有裝修，望市景，去年5月未補價第二市場放盤叫價435萬元，近日調整至420萬元，零議價下售出，呎價約8,678元。

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