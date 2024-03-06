新盤一連4日錄逾100宗成交　更錄3宗「一客四食」

新盤市場交投量呈報復式增長，周三(6日)截至晚上9時半，已錄得逾100宗成交，連續4日維持百宗以上的高位水平。是日至少4個樓盤錄得大手客入市，亦即同一組買家連購兩伙或以上，其中3宗更屬「一客四食」。

●啟德天璽•海首推68伙招標發售

●長沙灣Belgravia Place第1期次輪截收逾7,300票

，以明日(7日)次輪銷售208伙計，超額約34倍。

●沙田星凱‧堤岸改為周日賣128伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永於周三(6日)指，旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於剛過去3日已售出82伙，約五成屬三房戶，套現約9億元。由於市場需求龐大，故日內會修改銷售安排，原定周五(8日)發售81伙，會增加出售單位量，改為周日(10日)發售128伙，折實入場費為425.2萬元起。

●西南九龍維港滙單日沽7伙 吸金逾1.2億元

●啟德維港1號撤辣至今約一周 累沽71伙

●西營盤15 WESTERN STREET單日沽4伙開放式戶

萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，周三(6日)連錄4宗開放式戶成交，單日吸金2,951.2萬元。市場消息指，4伙為同一組大手客購入。

●土瓜灣明雋獲內地客斥約500萬元購入開放式戶

●香港仔澄天過去兩日沽出3伙

●啟德MONACO MARINE低座三房戶售1,432萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(6日)連錄兩宗成交，包括低座C座2樓C室，實用面積566方呎，屬三房開放式廚房間隔，成交價1,432.3萬元，呎價約25,306元。另一伙為1B座36樓B室，為實用面積574方呎的三房戶，以1,664.3萬元，呎價約28,995元。

●元朗雨後周六賣60伙

星星地產旗下元朗雨後，將於周六(9日)推售60伙，其中59伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,928元，同時推出1伙頂層連天台特色戶招標發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，將發售單位實用面積由294至717方呎，折實價由434.46萬至1,046.63萬元，折實呎價12,542至17,637元。

●將軍澳海茵莊園連環逾9伙

●啟德跑道區澐璟四房戶成交價逾1億元

●長實黃竹坑站Blue Coast委託代理推廣

●旺角利奧坊‧壹隅及利奧坊‧曦岸周日推盤共25伙