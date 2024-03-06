新盤一連4日錄逾100宗成交 更錄3宗「一客四食」
2024年03月06日 21:58
東網電視更多新聞短片
新盤市場交投量呈報復式增長，周三(6日)截至晚上9時半，已錄得逾100宗成交，連續4日維持百宗以上的高位水平。是日至少4個樓盤錄得大手客入市，亦即同一組買家連購兩伙或以上，其中3宗更屬「一客四食」。
●啟德天璽•海首推68伙招標發售
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周三(6日)公布將於下周三(13日)起推出首批68伙招標發售，每日招標截標。首批招標單位包括60伙四房戶及8伙特色戶，單位實用面積介乎約1,100至4,395方呎。項目將於明(7日)早上10時上載招標文件，主要提供3個付款方法，包括180天即供付款計劃，360天即供付款計劃及首期約15%的建築期付款計劃。
●長沙灣Belgravia Place第1期次輪截收逾7,300票
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期收票持續，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，周三(6日)晚上8時已截票，經初步點算，累計錄得逾7,300張入票，按
，以明日(7日)次輪銷售208伙計，超額約34倍。
●沙田星凱‧堤岸改為周日賣128伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永於周三(6日)指，旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於剛過去3日已售出82伙，約五成屬三房戶，套現約9億元。由於市場需求龐大，故日內會修改銷售安排，原定周五(8日)發售81伙，會增加出售單位量，改為周日(10日)發售128伙，折實入場費為425.2萬元起。
●西南九龍維港滙單日沽7伙 吸金逾1.2億元
信和置業(00083)旗下新盤，由撤辣至今(6日)，8日之內已累計錄得64宗成交，套現逾6.5億元。其中，旺角ONE SOHO是日暫沽5伙，成交價介乎638萬至686萬元，呎價由20,771至23,803元。市傳其中4伙由同一組大手買家購入。而該公司與會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，是日亦暫錄7宗成交，共涉逾1.2億元。
●啟德維港1號撤辣至今約一周 累沽71伙
新盤市場頻頻錄得大手客掃貨。中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，近日銷情提速，周三(6日)截至晚上約7時，單日暫錄8宗成交。市傳其中4伙低座迎海大宅由同一組買家購入，涉資逾1.93億元。該盤由上周公布撤辣至今，已累計售出71伙，套現逾10.84億元。
●西營盤15 WESTERN STREET單日沽4伙開放式戶
萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET已屆現樓，周三(6日)連錄4宗開放式戶成交，單日吸金2,951.2萬元。市場消息指，4伙為同一組大手客購入。
●土瓜灣明雋獲內地客斥約500萬元購入開放式戶
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周三(6日)以約500萬元售出19樓D室，單位實用面積231方呎，開放式間隔，呎價約21,670元。據悉，買家具有內地背景，來自新界區，心儀項目為現樓，可即買即收租。
●香港仔澄天過去兩日沽出3伙
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天連錄成交，周二、周三(5、6日)連沽3伙兩房戶，成交價680.39萬至711.6萬港元，呎價約17,010至17,790元，套現約逾2,000萬元。項目亦吸引投資者以公司名義入市，單位為15樓D室，實用面積400方呎，以711.6萬元售出，呎價約17,790元。
●啟德MONACO MARINE低座三房戶售1,432萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(6日)連錄兩宗成交，包括低座C座2樓C室，實用面積566方呎，屬三房開放式廚房間隔，成交價1,432.3萬元，呎價約25,306元。另一伙為1B座36樓B室，為實用面積574方呎的三房戶，以1,664.3萬元，呎價約28,995元。
●元朗雨後周六賣60伙
星星地產旗下元朗雨後，將於周六(9日)推售60伙，其中59伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,928元，同時推出1伙頂層連天台特色戶招標發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，將發售單位實用面積由294至717方呎，折實價由434.46萬至1,046.63萬元，折實呎價12,542至17,637元。
●將軍澳海茵莊園連環逾9伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周三(6日)連環售出逾9伙，總成交金額逾4,836.1萬元。該批單位實用面積由215至406方呎，成交價由407.8萬至712.9萬元，呎價由17,559至19,104元。發展商，項自踏入3月至今已累計售出45伙，總套現逾2.2億元。
●啟德跑道區澐璟四房戶成交價逾1億元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(6日)售出兩伙，總成交金額逾1.3億元。最新售出的單位包括1座17樓A室，實用面積2,088方呎，四房三套間隔，享有維多利亞海港景，逾同一個車位以逾1.01億元成交，呎價約48,453元。資料顯示，買家採用靈活付款計劃入市，繳付5%臨時訂金後，其餘95%餘款可於發出收樓通知時繳交。
●長實黃竹坑站Blue Coast委託代理推廣
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3期Blue Coast推盤在即，集團營業部首席經理郭子威、營業部助理首席經理楊桂玲，已委託各大代理行展開宣傳推廣攻勢，部署銷售工作進入直路階段。
●旺角利奧坊‧壹隅及利奧坊‧曦岸周日推盤共25伙
恒基地產(00012)旗下多個住宅項目，於過去一周累計暫已售出約370伙。發展商密密加推補充貨源，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，旺角利奧坊‧壹隅及利奧坊‧曦岸將於周日(10日)合共發售25伙，鰂魚涌THE HOLBORN亦會推出特色單位招標發售。