美股道指升220點　CrowdStrike飆兩成股價破頂

美股3大指數周三早段向好，道指升220點，報38,805點；標指升34點，報5,113點；納指升139點，報16,079點。港股夜期報16,503點，升67點，高水65點。

與美國民主黨有着千絲萬縷的關係、佩洛西夫婦曾經投資的網絡安全公司CrowdStrike公布上季度業績，於截至1月底止季度收入8.45億美元，按年升32.62%；純利5,369.9萬美元，按年由虧轉盈。該公司行政總裁George Kurtz表示，去年公司的年度經常收入(ARR)按年大增34%，達到34.4億美元，而且已連續4個季度實現列帳純利；多項業務指標都超標完成。

展望今個財政年度，該公司預計收入介乎39.24億至39.89億美元，以中位數計相當於按年增長29.5%；經調整純利介乎9.4億至9.897億美元，以中位數相當於按年增長28.36%。CrowdStrike股價早段曾升22.64%，高見365美元，創下歷史新高。

美國電動車充電樁龍頭ChargePoint亦公布截至1月底止季度業績，期內收入按年跌24.2%至1.15億美元；淨虧損擴大至9,474.7萬美元，其股價早段曾升2.44%。另外，金寶湯公司上季收入按年跌1.16%，至24.56億美元；純利按年跌12.5%，至2.03億美元，其股價跌8.49%。