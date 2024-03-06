騰訊雲夥Mobily拓沙特市場　推動數碼化革新

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群行政總裁湯道生表示，與Mobily的合作，是騰訊雲在沙特阿拉伯開展的首個合作計劃，對促進知識和創新交流非常有利，同時亦為在沙特阿拉伯拓展業務的全球和中國企業提供支持，未來將繼續尋求更多機遇，利用騰訊的數碼生態資源，以助沙特企業全球化，推廣他們的業務和產品。

Mobily首席執行官Salman Bin Abdulaziz Al Badran指，雙方合作不僅讓公司能夠進一步擴展企業業務，更有利提升沙特阿拉伯王國形象，將其建立成國際企業拓展至沙特的首選中心。

「Go Saudi」計劃將提供一個基於騰訊雲專有雲平台TCE建設，並提供技術支持的新型企業雲平台，提供包括計算、網絡、儲存、數據庫、安全以及其他數碼化基礎設施的集成IT服務。Mobily將利用這一平台，建立一系列新一代媒體和AI服務，例如媒體處理能力、即時通訊等，以服務公司迅速增長的企業客戶群。