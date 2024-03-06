京東集團美股飆升 較港收市價高一成
2024年03月06日 22:50
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京東集團(09618)的業務表現優於市場的預期。於截至去年底止一季，集團收入按年升3.59%至3,060.77億元人民幣(下同)；按非通用會計準則(Non-GAAP)計算的經調整純利按年增長9.87%至84.15億元。
受消息提振，京東於美股早段曾見25.135美元，折合相當於較香港收市價高逾一成。
不過要留意的是，根據準確可靠的中國官方數字，去年全國社會消費品零售銷售額按年增長達到7.2%，京東集團(09618)披露的全年商品收入增長只有0.71%，增速甚至不到全國水平的十分之一；即使單計第四季，增速也只有3.74%，也許這是反映出新冠疫情過後消費習慣轉變，導致網購消費勁縮。京東今次亦一反常態，於聯交所網頁發表的公年度財報中，居然隻字不提商品交易總額(GMV)數字。
似乎是為了分散投資者的注意力，避免市場聚焦在疲弱的收入增長表現，京東同時宣布一項30億美元(234億港元)的股票回購計劃，有效期至2027年3月。而此計策亦取得了不俗的效果。
京東集團首席執行官許冉表示︰「主動調整措施已見成效，對用戶體驗、價格競爭力和平台生態的明確堅定的戰略聚焦為我們帶來更深層、更高頻次的用戶參與度，以及更健康的用戶增長趨勢。」惟要留意的是，在沒有公布GMV數據的情況下，就算管理層聲稱用戶參與度及增長勢頭良好，也難掩網購收入增長幾乎停滯並且跑輸全國增長的事實。許冉補充指，今年仍將以用戶體驗提升和市場份額增長為重點。
從去年全年數據來看，京東在電子產品及家用電器方面的收入表現，顯著優於日用百貨商品。前者收入按年上升4.42%至5,387.99億元，而後者則下跌4.78%至3,324.25億元。