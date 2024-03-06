京東集團美股飆升　較港收市價高一成

受消息提振，京東於美股早段曾見25.135美元，折合相當於較香港收市價高逾一成。

似乎是為了分散投資者的注意力，避免市場聚焦在疲弱的收入增長表現，京東同時宣布一項30億美元(234億港元)的股票回購計劃，有效期至2027年3月。而此計策亦取得了不俗的效果。

京東集團首席執行官許冉表示︰「主動調整措施已見成效，對用戶體驗、價格競爭力和平台生態的明確堅定的戰略聚焦為我們帶來更深層、更高頻次的用戶參與度，以及更健康的用戶增長趨勢。」惟要留意的是，在沒有公布GMV數據的情況下，就算管理層聲稱用戶參與度及增長勢頭良好，也難掩網購收入增長幾乎停滯並且跑輸全國增長的事實。許冉補充指，今年仍將以用戶體驗提升和市場份額增長為重點。

從去年全年數據來看，京東在電子產品及家用電器方面的收入表現，顯著優於日用百貨商品。前者收入按年上升4.42%至5,387.99億元，而後者則下跌4.78%至3,324.25億元。