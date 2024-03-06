加拿大央行維持利率不變

加拿大央行議息後維持利率不變，隔夜利率目標維持在5厘，銀行利率為5.25%，存款利率為5厘，認為是維持量化緊縮的做法。

該行新聞稿指出，去年第四季全球經濟增長放緩。美國國內生產總值(GDP)亦增長放緩，但出乎意料地濟表現強勁且基礎廣泛，消費和出口做出了堅實貢獻。

加國方面，去年第四季實際GDP升1%，扭轉第三季收縮0.5%的趨勢。

消費小幅增長1%，最終內需收縮，商業投資大幅下降。出口強勁增長拉動經濟增長。就業增長持續慢於人口增長，目前有一些迹象顯示薪資壓力可能正在緩解。整體而言，數據顯示經濟有適度的供給過剩。

由於商品價格通脹進一步放緩，1月CPI通脹率回落至2.9%。房屋價格通脹仍居高不下，是通脹的最大推動因素。潛在的通脹壓力仍然存在：核心通脹年和三個月指標在3%至3.5%範圍內，CPI增長超過3%的成分佔比有所下降，但仍高於歷史平均水平。央行繼續預計今年上半年通脹率將維持在3%附近，然後逐步放緩。

央行決定將政策利率維持在5%，並繼續實現央行資產負債表正常化。政策委員會仍然對通脹前景的風險感到擔憂，特別是潛在通脹的持續存在。