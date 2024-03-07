東方日報B1：華網購高峰恐過去　京東商品收入近無升幅

若單從業績數據來看，京東的業務數據確實算是優於市場預期。於截至去年底止一季，集團收入按年升3.59%至3,060.77億元人民幣(下同)；按非通用會計準則(Non-GAAP)計算的經調整純利按年增長9.87%至84.15億元。

由此可見，京東提升經營效率、改善盈利能力的節流措施確實有顯著成效，至少盈利增幅明顯高於收入。

似乎是為了分散投資者的注意力，避免市場聚焦在疲弱的收入增長表現，京東同時宣布一項30億美元(約234億港元)的股票回購計劃，有效期至2027年3月。而此計策亦取得不俗的效果，京東於美股早段走勢強勁，股價折合報98.332港元，較香港收市價高10.24%。

另外，集團宣布每股普通股派年度股息0.38美元(約2.964港元)。

京東集團首席執行官許冉表示︰「主動調整措施已見成效，對用戶體驗、價格競爭力和平台生態的明確堅定戰略聚焦為我們帶來更深層、更高頻次的用戶參與度，以及更健康的用戶增長趨勢。」惟要留意的是，在沒有公布GMV數據的情況下，就算管理層聲稱用戶參與度及增長勢頭良好，也難掩網購收入增長幾乎停滯並且跑輸全國增長的事實。許冉補充指，今年仍將以用戶體驗提升和市場份額增長為重點。

展望今年，她預估全年社會消費品零售總額會有健康增長，並相信京東有能力實現高於市場的增速，以繼續擴大市場份額，並說︰「從今年首兩個月來看，整體宏觀經濟的持續上升是穩中向好的……我們亦期待消費恢復擴大的態勢進一步鞏固和增強。」至於海外業務擴張方面，她表示京東與其他平台有別，會強調以供應鏈為基礎的策略。

從去年全年數據來看，京東在電子產品及家用電器方面的收入表現，顯著優於日用百貨商品。前者收入按年上升4.42%至5,387.99億元，而後者則下跌4.78%至3,324.25億元。