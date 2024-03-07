【東方日報產評】中美科技大博弈　智慧製造主戰場

身處全球第四次工業革命(即所謂工業4.0)，「智慧製造」乃革命重點。中美兩強爭霸，人工智能(AI)競賽必是核心戰役之一，而掌握與運用大數據的能力是致勝關鍵。過去電子商貿平台自由、快速、跨行業擴張，除了壟斷經營外，還涉及數據安全，一旦在資本市場上市集資，更引來外資控制等數據安全隱患，故各地政府都以各種反壟斷、數據安全法甚至國家安全法例來管控，也意味電商行業的黃金發展期已過，取而代之是國家利益先於商業利益，中國的電商股風光不再，就是典型例子，而兩強圍繞新能源汽車、車聯網、智慧城市等方面的博弈亦勢必愈趨激烈。

過去全球經濟發展由工業推動，工業1.0主題是由機械代替勞動力；工業2.0主題是電氣化；工業3.0是進入數碼控制的時代；而工業4.0就是智能化製造時代，將物聯網、數碼化製造、雲端服務、通訊等技術結合，創造虛擬與實體整合的製造產業，AI發展促使機械與人之間可相互溝通，將傳統生產方式轉為高度客製化、智能化等，能因應瞬息萬變的市場，以「光速」製造出小量多項的產品。

目前，美國的優勢在於先進技術的掌握，皆因AI發展的關鍵在高端晶片，所以美國要對中國開打晶片戰，向華停供所有高端晶片，就連所有盟友都要停供高端晶片的生產設備，務求圍堵中國，阻截其於智能化方面的發展，另一方面則尋求聯同盟友統一技術制式，鞏固市場優勢，將中國排除於外。

至於中國的優勢，在於智能化需要大數據的配合，中國的集權體制賦予數據和資源方面的絕對優勢，在AI應用方面更是如虎添翼，西方經濟體也心知自身體制難以匹敵，更何況中國在物聯網建設、製造業智能化等方面發展領先。故美國在變本加厲奉行貿易保護主義、龍門任搬，多措並舉打壓中國，皆因不是這樣狠狠出招，就無法保障這數十年美國坐擁的世界霸權。問題是，時代的洪流難以逆轉，中國崛起已難扭轉，雙方只有各自爭取時間鞏固競爭優勢，在這場新經濟主戰役爭一日之長短。

一個明顯的現象是，自螞蟻集團中港上市計劃撻Q後，中國電商行業營運環境起了重大變化，過去跨行業瘋狂擴張的發展不再，反壟斷大旗迫使電商巨企要與同業和消費者共享紅利與機遇，壟斷優勢不復再，更要兼負社會責任，分憂國家安全，商業模式得改變，增長軌道自然也完全不同，壟斷暴利經營不再，得在新起點重新發展，務實苦幹、服務更貼近民生的，更具增長力和競爭力，這些變化實際上就是時代的烙印。

中美脫鈎，技術制式呈半球化發展，兩強各自爭奪市場，將重塑全球政經勢力版圖，也是這場新經濟戰的重要過程，最終誰勝誰負，反正未知數太多，也許得交給AI來預測賽果。但可以肯定的是，科技發展依靠少數巨企來掌控的風險甚大，若與社會利益與道德背道而馳，更是高危。中美博弈，也得尋求平衡與社會和世界發展的方式，免得損人又害己。