鄧建初：金融戰打壓中概股 適時上車落車獲利深
2024年03月07日 05:00
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2018年美國前任總統特朗普針對中國發起貿易戰，大幅提高中國貨品入口關稅。港股自那時開始，已見頂回落。至2020年，美國進行總統大選，由於憧憬黨派輪替之後，美國對華政策會有所改變，所以港股曾經強力反彈。
然而，拜登政府上台後，不但延續特朗普的壁壘政策，更不停制裁及瘋狂打壓一眾中概股。近年更迫使美國基金們大舉拋售在香港掛牌之內地股票，企圖破壞香港國際金融中心的形象及地位。加上只有大戶得益之不公平沽空制度，配合美國政府頻繁公布打壓中概股消息，大行即時呼應祭出降級睇淡報告，務求被打壓之股票大幅插水。
高位沽空、低位補回，利用外資在香港的沽空優勢，大賺差價之伎倆層出不窮，巧取豪奪。手持股票之股民若未能及時逃生，帳面損失慘重。近期更有評論謂應將強積金戶口內極低殘之中港股股票基金，轉移至升至極高位之美股陣地。是否明智之舉，留待將來歷史告知。
雖然屢見大插股，但是有危亦有機，如能克服恐懼之心，在本質良好的實力股狂瀉時，運用「滿街鮮血，正是入市時機」逆向思維，伺機在極低位撈入，捱得住驚濤駭浪大上大落，升幅達雙位數百分比／倍數並不是難事。近期例子就有藥明系藥明康德(02359)、藥明生物(02269)及藥明聯合(02268)、光伏股信義光能(00968)、內地晶片股龍頭中芯國際(00981)，連帶其他中概概股李寧(02331)、青島啤酒(00168)及中旭未來(09890)等，反彈力度之強，短期升幅已勝過長揸一年半載。
要懂得上車落車的準確時間，非有多年炒股經驗不可。配合圖表分析及熟悉市場心理，才有望於波詭雲譎的股票市場贏錢。當然，重要的是定下止蝕位，遇着不對路時，採取邊買邊走的策略，才是萬全之策。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)