鄧建初：金融戰打壓中概股　適時上車落車獲利深

2018年美國前任總統特朗普針對中國發起貿易戰，大幅提高中國貨品入口關稅。港股自那時開始，已見頂回落。至2020年，美國進行總統大選，由於憧憬黨派輪替之後，美國對華政策會有所改變，所以港股曾經強力反彈。

然而，拜登政府上台後，不但延續特朗普的壁壘政策，更不停制裁及瘋狂打壓一眾中概股。近年更迫使美國基金們大舉拋售在香港掛牌之內地股票，企圖破壞香港國際金融中心的形象及地位。加上只有大戶得益之不公平沽空制度，配合美國政府頻繁公布打壓中概股消息，大行即時呼應祭出降級睇淡報告，務求被打壓之股票大幅插水。

高位沽空、低位補回，利用外資在香港的沽空優勢，大賺差價之伎倆層出不窮，巧取豪奪。手持股票之股民若未能及時逃生，帳面損失慘重。近期更有評論謂應將強積金戶口內極低殘之中港股股票基金，轉移至升至極高位之美股陣地。是否明智之舉，留待將來歷史告知。

要懂得上車落車的準確時間，非有多年炒股經驗不可。配合圖表分析及熟悉市場心理，才有望於波詭雲譎的股票市場贏錢。當然，重要的是定下止蝕位，遇着不對路時，採取邊買邊走的策略，才是萬全之策。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)