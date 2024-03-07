美參議院通過生物安全法案　華大及藥明康德咁回應...

該委員會以11比1的投票結果批准了該立法草案。唯一投反對票的肯塔基州共和黨參議員Rand Paul表示，對該法案可能對美國公司的生物技術供應鏈產生的影響表示擔憂。

按照目前的規定，該法案將禁止聯邦機構與中國的華大基因、華大美國子公司Complete Genomics、藥明康德及其附屬公司，以及其他被視為值得關注的生物技術公司簽訂合約。還將阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。

內媒引述華大基因工作人員表示，公司關注到生物安全法案通過，該公司指在美國的一個子公司主要提供的是科研服務，而業務的開展也是遵守美國的個人隱私和資料安全的規定，公司來自美國的營業收入佔比較小。

另報道指，藥明康德在聲明中表示，該公司不收集基因數據，又指該法案依靠誤導性指控和不準確的斷言，在未經正當程序的情況下對公司提出先發制人和不合理的禁令。

消息拖累藥明系股價下挫，藥明生物、藥明康德一度挫20%。