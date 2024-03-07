郭家耀：港股暫未見方向 看好金價揀呢兩隻股份？
2024年03月07日 10:52
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（Getty Images圖片）
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，港股近期表現反覆，始終未能擺脫區間上落形態。外圍股市繼續強勢，但對港股刺激作用不大，內地人行一再強調仍有降準空間，對市場釋出正面信號，但針對房地產市場仍未有太多新招推出。他相信整體市況繼續好淡爭持，短期難有大突破，料維持在16,000至17,000點區間上落機會較大。
京東集團(09618)去年股東應佔溢利按年增1.33倍，郭認為其業績較預期理想，派息有所增加，並將進行回購。不過，內地電商市場或已接近飽和，行業競爭激烈，加上商品交易量大不如前，經營劣勢似乎難以扭轉，對平台盈利構成壓力，而京東在進軍海外市場方面亦落後於其他同業。雖然其股價績前調整已多，績後有明顯回升，但在今年經營環境難有改善下，料反彈勢頭難以持續。
郭家耀又指，國際金價屢創新高，市場憧憬美國聯儲局今年減息，加上不少央行增加黃金儲備，均亦對金價有支持。在黃金相關投資產品中，ETF相對穩陣，至於金礦股波幅相對大，若長遠看好黃金前景，可考慮紫金礦業(02899)及山東黃金(01787)。