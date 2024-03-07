郭家耀：港股暫未見方向　看好金價揀呢兩隻股份？

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，港股近期表現反覆，始終未能擺脫區間上落形態。外圍股市繼續強勢，但對港股刺激作用不大，內地人行一再強調仍有降準空間，對市場釋出正面信號，但針對房地產市場仍未有太多新招推出。他相信整體市況繼續好淡爭持，短期難有大突破，料維持在16,000至17,000點區間上落機會較大。