調查：港中、小學生儲蓄習慣增　每周零用有幾多？

香港會計師公會進行《中小學生理財現況調查》，發現香港學生儲蓄及記帳習慣有所增長，87%受訪學生表示有儲蓄習慣，另有43%受訪學生表示有記帳習慣（包括記錄儲蓄或消費），相比起2020年首次調查的結果，表示有儲蓄習慣的學生增加3個百份點；表示有記帳習慣的學生則增加8個百份點，情況令人鼓舞。

公會於2023年3月至5月期間，向本地小四至中三學生發送電子問卷，邀請他們以不記名方式參與，並成功收集來自23間學校合共1,337份有效回覆。

是次調查亦發現，家人及學校仍然是學生學習理財知識的最普遍途徑。分別有超過5成的受訪學生表示透過這兩個途徑學習理財知識；而學生最感興趣的理財知識範疇為「儲蓄的好方法」、「如何慳錢或精明用錢」、「認識不同付款方法（例如信用卡、電子錢包）」和「認識銀行戶口怎樣運作」等。有見及此，公會呼籲社會各界加強支援老師及家庭所提供的理財教育。

此外，有38%學生表示透過「上網或手機App」學習理財知識，數據較上次調查高出八個百份點，並超越「電視」（21.5%）及「教科書」（19.7%）。公會提醒，學生應小心留意網上資訊的可靠性，家長及學校亦須適時提供協助。

然而，有近半（49.3%）受訪學生表示曾經向他人借錢，主要是朋輩之間互相借貸。另外，有76.6%受訪學生表示曾經借貸予別人，當中主要借貸給同學／朋友的比例相當大，情況令人關注。

初中生每周零用平均273.9元

是次調查亦有了解學生的財政能力，發現受訪學生當中超過80%有零用錢，而當中約68%定期獲得零用錢。每星期所獲得零用錢平均金額方面，小四至小六為51.8元，中一至中三為273.9元，較2020年調查各自有約3%增長。

除了零用錢，學生回應在一些特定情況可獲得額外收入。例如在農曆新年獲得利是（88.2%）、生日（67.4%）、其他節日或特別日子（27.1%）及功課或考試有好表現（26.2%）。另外，有超過四成學生（41.4%）表示，向家人提出要求時可額外獲得金錢。

公會關注，是次調查發現有不少學童已經有借貸經驗，呼籲家長應以身作則，包括向適齡子女分享家庭的實際財政狀況，例如家庭開支、儲蓄及如何預算支出等，並在消費習慣上樹立榜樣，讓他們培養負責任的理財態度和習慣。