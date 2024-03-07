美參議院通過生物安全法案　藥明康德有回應！

美國參議院針對中國生科企業的《生物安全法案》獲通過，周四(7日)藥明系、醫藥及生科股(即B仔股)股價急挫。

草案的修訂內容，包括但不限於一項不溯及既往條款(「祖父」條款)，即豁免在擬議立法生效前簽訂的現有合同；以及美國政府機構指定和審查「被關注公司」的有關程序。儘管有該等修訂內容以及美國政府機構現有的國家安全問題評估程序，草案仍將藥明康德預先定義為「予以關注的生物技術公司」之一。

通告指，公司強烈反對這種未經正當程序的預先和不公平的定義，並堅信藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。他們亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基因組數據。

在未來數月中，上述草案將繼續經歷在參議院的立法過程。他們將與諮詢顧問協力，繼續與參與草案以及正在進行的美國眾議院相應法案立法過程的相關方進行交流和對話，草案的內容仍有待進一步審議並可能變更。