撤辣效應！藍籌盤成交按周飆2.8倍　惟兩屋苑樓價倒跌...

全面撤辣釋放二手市場累積購買力，10大屋苑過去一周錄約110宗買賣，按周反彈約2.8倍，九成屋苑交投上升，惟鰂魚涌康怡花園及荔枝角美孚新邨樓價仍倒跌，同期平均實用呎價反而下跌約4.6%及約1.2%。

中原表示，財政預算案公布撤辣前的一周，10大屋苑只共錄約29宗買賣，按周增約81宗，8個項目升幅介乎約1.17至5.8倍，鰂魚涌太古城更由「零成交」大增至約10宗。當中7個屋苑平均實用呎價按周上揚，將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊的漲幅，更分別達15.3%及約11.2%最顯著。

康怡花園屬唯一交投沒變化屋苑，同期錄約3宗買賣，平均實用呎價約12,755港元。該行楊文傑稱，新盤搶客，購買力流入一手市場，屋苑二手市場暫時只旺睇樓。

中原馮健平指，荔枝角美孚新邨撤辣後錄約13宗買賣，遠超對上一周約6宗，平均實用呎價約9,517元，樓價微跌，屋苑換樓客起動，加快入市步伐。

上車盤交投最旺，嘉湖山莊錄27宗，按周急增約5.8倍。該行伍錦基表示，沙田第一城都錄18宗，交投升約1.57倍，400萬元以下放盤近沽清，部分業主反價封盤。