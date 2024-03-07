美參院通過《生物安全法》　投資要識避險？

何謂《生物安全法案》？

《生物安全法案》旨在防止外國對手獲取美國人的個人健康及遺傳資訊。按目前規定，法案將禁止聯邦機構與華大基因、藥明康德及其附屬公司，以及其他被視為值得關注的生物科技公司簽訂合約。此外，亦會阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。

若法案真正通過，中國生物科技相關公司在美國將無生存空間，且可能延伸至美國以外地方，因如歐洲公司與中國生物科技公司合作或使用其產品，美國公司將不能與該歐洲公司合作，所以海外公司很可能避免與中國生科公司合作。

然而，相關法案仍須經過參、眾議院全體會議通過，並獲美國總統簽署，才會正式生效。在中美緊張局勢緊張下，《生物安全法案》獲通過的機會不低，因此相關股份的潛在影響不容忽視。

汽車業成下個目標？

《生物安全法案》已醞釀一段時間，汽車業恐淪下一個目標。美國商務部長雷蒙多上周五(1日)稱，中國生產的智能車可能每分鐘都在蒐集數幾百萬美國人數據，而且如果美國道路上有300萬輛中國車，內地能令它們同時熄火。

美國對中國產品不斷施加限制，但中國市場卻仍對外開放。其中，大中華是蘋果公司(Apple Inc.)iPhone的主要銷售區域，若中美緊張關係加劇，美方禁止更多中國製產品進入，中方可能採取反制措施，因此美國企業在中國有業務，日後或需給予風險折讓，所以即使投資，注碼控制都要更謹慎。