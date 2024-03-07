調查：近四成港人有興趣到大灣區退休

友邦香港公布新一期「AIA理想退休生活調查」結果，發現50%受訪者對到大灣區就業持開放態度，當中年輕群組受訪者(18至29歲)的比率高達66%。受訪者最需要僱主所提供的支援分別為：宿舍或住屋津貼(77%)、覆蓋整個大灣區的醫療保障(71%)及交通津貼(66%)。

雖然如此，他們對在其他大灣區城市就業抱有憂慮，三大主要擔憂包括：不清楚當地的醫療政策(73%)、不清楚當地的社會福利政策(68%)、不清楚當地的稅務政策 (62%) 。

近四成人有興趣到大灣區退休

今次調查亦探討了港人到其他大灣區城市退休的態度，近四成(38%)受訪者有興趣到其他大灣區城市退休，三大熱選城市分別為珠海(34%)、深圳(31%)及廣州(29%)。他們有興趣到大灣區退休的三大原因包括：消費水平較低 (80%)、樓價較便宜(58%)、社區環境較好 (54%)。

能夠安心地面對任何健康狀況，對每個人都十分重要，無分地域。調查發現，近九成有興趣到其他大灣區城市退休或就業的受訪者，均認同有能覆蓋整個大灣區的醫療保障產品非常重要(87%)。

雖然受訪者認同醫保重要，但未有實際行動。調查結果反映，有興趣在其他大灣區城市退休的受訪者中，12%無任何醫療保障；13%只擁有團體醫療保險。換言之，預期有四分一受訪者(25%)於退休時，或將缺乏任何醫療保障。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示，調查反映受訪在職港人對於被派駐其他大灣區城市工作或退休持開放態度，但結果反映他們在退休儲備及醫療保障上未有充分準備，情況令人關注。市民大眾無論在任何地方生活，提升退休儲備及加強醫療保障顯得十分重要，以應付退休及醫療所需。