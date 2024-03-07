九龍灣新盤首張價單平均呎價14808元　入場費372萬起

市區全新盤震撼低開，王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周四(7日)公布首張價單提供168伙，折實平均呎價約14,808元，比去年油塘親海駅II首批開價更低，屬7年半來市區新盤首批新低水平。是次開放式單位折實入場費由372.7萬起。

項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，自撤辣後新盤市場交投急增，形容今批開價屬「市場接力價」，定價參考附近樓盤及該盤的獨特性。被問及是次會否低於成本價推售，他未有正面回應，並指涉及商業因素，未有透露。

王新興集團銷售總監陳芷湄稱，是次屬東九龍震撼價，首張價單提供18伙開放式單位、39伙一房戶及111伙兩房戶，實用面積278至561方呎。售價方面，價單提供5項付款方法，扣除最高23%折扣優惠後，折實價介乎372.7萬起，折實呎價由12,979元起。

首批入場單位為第2A座6樓E室，實用面積278方呎，折實呎價約13,406元。一房最低單位為第2B座5樓A室，實用面積336方呎，折實價470.1萬元，折實呎價約13,991元。

呎價最低的單位為第2A座5樓A室，實用面積514方呎，兩房間隔，折實價667.1萬元，折實呎價約12,979元。項目示範單位將於本周六(10日)起對公眾開放，兩周內開售。

資料顯示，附近一帶對上推出市場的一手項目為牛頭角皓日，於2021年12月推出首批100伙，當時折實平均呎價約21,548元。而油塘親海駅II，於去年8月推出首批132伙，折實平均呎價約14,997元。

追溯貼近是次開價的市區樓盤為2016年8月推出的啟德1號(I)，當年首批110伙，折實平均呎價約14,471元。