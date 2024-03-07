金管局展開Ensemble數碼貨幣項目　支持港代幣化發展

金管局宣布，展開全新的批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble，以支持香港代幣化市場發展。

新項目旨在開拓創新的金融市場基建，透過wCBDC暢順地進行代幣化貨幣的銀行同業結算。項目最初會聚焦代幣化存款，亦即由商業銀行向公眾發行及提供的數碼形式商業銀行存款。在wCBDC的基礎上，代幣化存款可用於代幣化資產交易，為代幣化紀元開創優化及創新的機會。

Ensemble項目的重點是金管局今年將推出的wCBDC「沙盒」，「沙盒」將進一步研究及測試代幣化用例，包括代幣化現實世界資產的交收（例如綠色債券、自願減排量、飛機、電動汽車充電站、電子提單及財資管理），更有可能發展成新的金融市場基建，作為交易中代幣化現實世界資產與代幣化貨幣之間的橋樑。

Ensemble項目是金管局促進代幣化市場發展一系列措施（包括「數碼港元」項目，及與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作進行的mBridge2、Dynamo3及Genesis4項目）的重要部分。項目亦建基於金管局於2023年與滙豐、恒生銀行及螞蟻集團進行的代幣化存款用例實驗。金管局將邀請相關國際持份者，包括其他央行及組織參與日後於wCBDC「沙盒」的實驗與研究。

最後，若wCBDC「沙盒」能得到業界的正面迴響，金管局將會適時發行wCBDC。