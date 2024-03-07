財庫局與亞開行研在港辦基礎建設主題介紹會

財經事務及庫務局副局長陳浩濂周三及四(6至7日)在澳洲悉尼出席亞洲開發銀行為期兩天的亞洲開發基金會議。據了解，期間他與亞開行執行董事Rachel Thompson會面，商討計劃以基礎建設為主題，在香港舉辦業務介紹會，讓亞開行的成員接觸和了解在港企業就大型基礎建設項目可提供的不同專業服務，從而為在港企業帶來商機。

雙方也討論了香港可如何以知識分享協助亞開行的發展中成員，尤其是分享香港在綠色金融、基礎建設融資、風險管理等的經驗讓發展中成員借鏡，並鼓勵亞開行善用香港的綠色金融系统及專業服務進行其應對氣候變化的相關工作。

翻查資料，亞開行去年在香港市場發行總值約15億美元(約117億港元)債券，而2022年則發行了逾7億美元，規模按年增長約一倍。

另外，陳氏周三晚上出席了澳洲會計師公會安排的晚宴，並藉此「說好香港故事」，與會者包括澳洲會計師公會新南威爾士分會會長、跨國會計師事務所當地主管合夥人、基金會行政總裁等不同金融界人士。

席間，他強調香港歡迎澳洲企業利用香港的資本市場和專業服務把握內地市場機遇，並介紹香港與內地市場互聯互通及粵港澳大灣區的最新發展，包括去年開展的「互換通」在金融衍生工具領域引入互聯互通安排從而為投資者提供更多元化的風險管理工具選項，與及上月底啟動「理財通2.0」，擴大投資者准入條件、投資產品範圍、參與機構類別、投資者額度、銷售安排等方面，進一步便利大灣區居民作跨境投資有更多理財產品選擇，並為金融業界開拓更大的市場。