觀塘兩項工廈銀主盤推出放售　意向價共5.1億

原由本港連鎖餅店持有的觀塘工廈物業，淪為銀主盤並推出市場放售。第一太平戴維斯承銀主及接管人命代理出售觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢，以及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數(不包括三樓)，意向價約為5.1億港元。

建邦工業大廈及南華工業大廈分別為一幢9層及8層高的相連工廈，地下為地廠，樓上為工作室。總地盤面積約17,280方呎，物業以現狀交吉形式出售。是次出售物業位於偉業街，距離牛頭角及觀塘地鐵站約10分鐘步程。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，觀塘區物業，向來都是投資人士目標之一，適逢銀主出售機會，物業現時意向價呎價約4,000元。參考今年1月，同屬區內的偉業街105號全幢工業大廈成交，市傳以1.37億易手，平均呎價約6,591元。相比下是次出售之物業更相宜。該行投資部資深董事陳汝軒指，物業可作食物工場，受惠於活化工廈政策，物業若補地價後的最高可建面積可達約248,832方呎，故極具重建價值。

資料顯示，建邦工業大廈及南華工業大廈現有樓面分別約48,819方呎與78,679方呎，原業主於2022年時曾透過代理標售，當時市值約8億元。