聯合道全幢銀主盤放售　市值4200萬　原由鄧成波家族持有

世邦魏理仕指出，該行獲接管人委託，以私人協商形式出售九龍城聯合道25號住宅物業。市場指出，項目市值約4,200萬元，物業原先由鄧成波家族持有，於2022年中曾以約9,600萬元叫價放售。

該物業位於聯合道及東寶庭道交界，毗鄰民生書院，距離九龍城廣場約3分鐘步程。物業於1955年落成，於車庫以上提供4層、共4個住宅單位，每伙實用面積約966方呎，全幢大廈總建築面積約4,834方呎。

該行指出，聯合道25號為獨立地段，地盤面積約1,400方呎，與毗鄰的聯合道23號使用同一個樓梯入口，亦與嘉林邊道48至50號及52至54號共同組成一幢住宅大廈。周邊主要為中密度豪宅發展項目。近年政府銳意加快市區重建步伐，預計短期內發展局將進一步降低強拍門檻，對長遠重建發展有利好作用。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，近年不少物業轉為共居及大學生宿舍，物業離九龍塘浸會大學及城市大學僅需5分鐘車程，準買家購入後可作適度翻新，作共居及宿舍收租之用。

長遠可考慮併購毗鄰的地段作重建，物業由接管人誠意出售，意向價已較高峰期大幅回落，預期將吸引不少投資者出價洽購。