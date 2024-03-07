意大利樓低至9元歡迎外籍人士定居 移居有得諗？

當香港人為層樓付出一生時間、金錢時，原來意大利有地方的住宅，唔使9蚊就能擁有，可謂「人比人、比死人」。

外媒報道，意大利年輕人口不斷湧往大城市，令偏遠地區的人口減少愈趨嚴峻。為扭轉衰敗的命運，該國西西里島上的小鎮Mussomeli曾於2017年推出「1歐元買房」(8.52港元)政策，究竟能否逆天改命？

據悉，Mussomeli的人口由二戰後的約2.5萬減少至約1萬人。自從推出1歐元買樓，回響頗佳，該市副市長Toti Nigrelli表示，該市於5年內售出近300棟房屋，佔「1歐元房屋」庫存的95%。

Nigrelli稱，該市的人口外流問題是因為當地居民於二戰後，移民到美國或其他歐洲國家，找尋更好機會，於是留下一大堆空置房屋。預料可容納約4萬人居住，但根本沒人來。

因為意大利其他地區推動「1歐元買房」政策，Mussomeli索性針對外籍人士，向美國、其他歐洲人宣傳，結果反應不俗。

Nigrelli稱，目前市內可以看到許多世界各地的人，不但提振當地人口，亦促使旅遊業增長10倍。同時，新冠疫情亦吸引遠距工作者來到當地，部分人因為當地生活節奏，低廉生活成本而決定定居。

要注意的是，Mussomeli的「1歐元買樓」政策，要求買樓人士必須於3年內翻修房屋，才能真正取得所有權。不過，因為房屋年久失修，裝修費相當可觀，早年就有買家無力承擔，只能原價賣出，最終損手離場。