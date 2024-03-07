「中環大地主」置地去年基礎盈利跌5%　內地利潤降

有「中環大地主」之稱的英資公司置地公司，在通關後首年轉盈為虧。該企公布去年全年，列帳虧損為5.82億美元(約45.39億港元)，主要因為去年投資物業公平值從估後，出現非現金虧損13.17億美元(約102.72億港元)所導致。撇除該類非現金項目後的基本純利為7.34億美元，按年下跌約5%。

主席Ben Keswick在業績報告內指出，去年投資物業業績改善，但中國內地的開發利潤減少。他預計，集團香港和內地核心市場的市場狀況料在2024年仍將充滿挑戰。

業績公告提到，置地本港已出租寫字樓物業83%屬於金融機構及法律事務所。2023年，旗下寫字樓空置率(簽約基準)6.8%，升2.1個百分點，但優於中區甲廈的9.9%，平均呎租106港元，按年跌5港元或4.5%，主要是出租率下滑。

不過，零售物業受惠通關，平均呎咀由177港元升上203港元，一來是租情改善，二來是前年基數被一些寬免拖低，空置率維持1.5%。

即將卸任的置地行政總裁黃友忠寫道，集團主要市場的經營狀況今年仍不明朗，旗下投資物業有望帶來穩定回報，但中區的貢獻會下降，主要是租情向下。然而，物業發展會有高的貢獻，主要是有更多計劃的銷售項目完成。