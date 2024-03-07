奧運站柏景灣兩房戶5年多帳蝕50萬沽

二手業主見市旺，紛紛蝕讓出貨。奧運站柏景灣兩房單位，議價後以850萬元成交，5年多帳面蝕讓50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原陳漢稱，奧運站柏景灣9座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價880萬元，議價後以850萬元成交，呎價約18,240元，原業主持貨5年多，帳面蝕讓50萬元。

●香港置業張志豪表示，大角咀亮賢居低層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，放盤約兩年，由最初叫價1,600萬元，減至去年12月約1,200萬元，撤辣後進一步減至1,080萬元成交，呎價約12,431元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園16座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以456萬元易手，呎價約9,421元。

●中原唐思坤稱，九龍太子道西麒麟閣中層E室，實用面積約1,075方呎，套三房間隔，另設工人套房，剛以1,070萬元成交，呎價約9,953元，新買家為換樓客。

－－－－－－

港島區

●中原陳家鴻透露，跑馬地金山花園A座高層4室，實用面積約910方呎，套三房間隔，最新以1,850萬元成交，呎價約20,330元，原業主於2005年以748萬元購入，持貨18年多帳面獲利1,102萬元。

●中原林志達表示，天后栢景臺2座高層D室，實用面積約919方呎，套三房連工人套房間隔，以1,750萬元成交，呎價約19,042元，較高位成交下跌超過兩成。

●中原李百達指，鰂魚涌太古城撤辣後已錄約11宗買賣，平均每日逾一宗，泰山閣低層F室，實用面積約582方呎，兩房間隔，最新以725萬元成交，呎價約12,457元，新買家為用家。

●利嘉閣丁培鴻表示，鰂魚涌康怡花園C座中層7室，實用面積約505方呎，三房間隔，上車客由租轉買，原以677萬元放售，經洽談後，以645萬元成交，呎價約12,772元。

－－－－－

新界區

●美聯陳巧琴表示，將軍澳天晉6座高層A室，實用面積約874方呎，四房間隔，望海景，放盤約半年，最初叫價約2,100萬元，最終以1,880萬元獲承接，呎價約21,510元。

●美聯黃少明指，將軍澳新都城3期1座低層H室，實用面積約631方呎，三房間隔，最終買家以688萬元承接單位自住，呎價約10,903元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園4座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，有裝修，去年5月未補價第二市場放盤叫價435萬元，近日調整至420萬元，綠表客以零議價下承接，呎價約8,678元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢大環村雙號屋下複戶，三房間隔，享海景，叫價1,050萬元，以960萬元成交，減幅約8.6%，原業主於2015年11月以1,000萬元，8年多帳面虧蝕40萬元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山公屋耀安邨耀頌樓高層18室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望山景，放盤1年，未補價第二市場叫價350萬元，減140萬元，獲買家以210萬元承接，呎價約4,740元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋富安花園3座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場叫價430萬元，放盤兩個月，減27萬元，以403萬元成交，減幅約6.9%，呎價約8,326元。

●中原梁偉健稱，大圍名城2座北翼高層C室，實用面積約842方呎，套三房間隔，享山景，去年7月開價約1,650萬元，日前議價後以1,460萬元易手，呎價約17,340元，累減約190萬元，新買家為同區租客。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田濱景花園3座中層F室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望園景，叫價550萬元，放盤3個月，減30萬元，以520萬元沽出，呎價約13,198元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水3月暫錄約33宗二手買賣，其中粉嶺花都廣場1座低層G室，實用面積約526方呎，三房間隔，放盤時叫價約545萬元，最終以544.8萬元易手，呎價約10,357元。

●美聯葉容生指，粉嶺御庭軒6座中層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，外區收租客睇樓三日，曾遭遇業主反價封盤，看好北部都會區發展，決心斥530萬元購入上址作收租之用，呎價約11,472元。

●祥益黃慶德表示，屯門豫豐花園13座低層E室，實用面積約568方呎，三房間隔，原業主已經移民，新買家為外區客，以448萬即睇即買上址作自住之用，呎價約7,887元。

●祥益陳阿麗指，屯門慧豐園5座中層D室，實用面積約487方呎，區內客有意轉換居住環境，欲增持物業自住，宣布全面撤辣後，即開始物色樓盤，獲減價25萬元，以443萬元即睇即買上述單位，呎價約9.097元。

●美聯謝志遠稱，屯門翠林花園E座中層3室，實用面積約747方呎，套三房間隔，同區客見撤辣後降低入市成本，即入市換購更大單位，以585萬元承接上址，呎價約7,831元。

●晉誠地產鄧錦雄表示，青龍頭豪景花園17座高層C室，實用面積約792方呎，套三房間隔，剛以570萬元易手，呎價約7,197元，新買家為區外換樓客。

－－－－－－