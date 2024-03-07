m18講場：尚晉幫紐約藝術家搞個展　但去呢個地方...

是次展覽以「Love Heals」為主題，展出作品包括Adam Handler全新及首次展出的創作，包括小精靈系列、UFO綁架系列及戰鬥系列。佢形容，今次展覽係佢個人藝術生涯中最鍾意嘅展覽之一，仲大讚澳門係個美好地方(wonderful place)。

尚晉集團及Artelli首席創新官連均娸表示，Artelli將持續開拓藝術商業生態圈，同時舉辦延伸活動，包括藝術教育、藝術療愈等，為大眾帶來多元藝術體驗，並推動藝術普及。同時發揮澳門獨一無二嘅平台優勢，吸引國際旅客到澳門探索「旅遊+藝術」行程，支持澳門「藝術盛事之都」長遠發展。

值得留意的是，恪理畫廊兼ARTONNERS聯合創辦人Jose Ignacio Ruiz Caparros提到，澳門是一個多元文化匯聚之地，喺籌備展覽期間，亦了解到呢個城市對藝術發展嘅重視及可發展性。首次同澳門團隊合作，「畀我哋感受到佢哋具國際視野嘅水平及執行力」，仲講到明未來希望可以將更多藝術項目帶到澳門。