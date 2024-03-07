長沙灣新盤暫逾9成獲揀選 九龍灣項目呎價7年最平
2024年03月07日 22:04
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一手市場氣氛熾熱，長沙灣新盤次輪推售208伙，截至晚上10時，已有逾90%單位獲揀選。九龍灣全新開價，首批168伙，折實平均呎價約14,808元為市區新盤逾7年半以來新低水平。
●長沙灣巴域街Belgravia Place第1期次輪暫沽逾191伙
早前首輪銷情報捷的恒基地產(00012)長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，周四(7日)作次輪銷售，發售208伙。截至晚上約10時，項目即日累售逾191伙。連同首輪銷售計，5日之內累售超過329伙。
●九龍灣泰峯首張價單涉168伙 折實平均呎價約14,808元
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周四(7日)公布首張價單提供168伙，折實平均呎價約14,808元，屬7年半來市區新盤首批新低水平。首張價單提供18伙開放式單位、39伙1房戶及111伙2房戶，實用面積278至561方呎。售價方面，價單提供5項付款方法，扣除最高23%折扣優惠後， 折實價介乎372.7萬至約888.9萬元，折實呎價由12,979元至16,161元 。
●油塘蔚藍東岸現樓示範單位曝光
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，累售398伙，套現逾35億元，平均成交呎價約20,260元。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，售出單位中已有95%單位完成交樓程序。項目將於明(8日)起招標發售41伙，當中24伙屬重售單位，料最新售價將較早前成交價有約兩成下調空間。該盤即日起對公眾開放3個位於第5座27樓的現樓示範單位，以供參觀。
●啟德維港1號特色戶售5,095萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，期內累計售出近80伙，吸金逾12億元。其中，是日最新暫沽8伙，包括7伙三房單位及1伙特色戶，成交價介乎1,407.2萬至5,095.3萬元，呎價約21,885至33,544元。上述特色戶為1B座36樓A室，實用面積1,519方呎，四房兩套工人套間隔，連841方呎天台，以5,095.3萬元成交，呎價約33,544元。
●將軍澳海茵莊園單日再沽10伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園持續錄得承接，周四(7日)再錄10宗成交，單日套現逾4,500萬港元，當中更有大手買家斥資1,169.1萬元，連購3伙開放式單位作投資用途。該3個單位分布於第1座32至35樓的A7室，實用面積均為204方呎，每伙售價介乎389.6萬至389.8萬元，呎價約19,098至19,108元。
●何文田天鑄第1期三房售3,261萬元
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第1期，周四(7日)招標售出第7座25樓B室，實用面積1,066方呎，三房間隔，成交價3,261.96萬元，呎價為30,600元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,910萬元
中洲置業沙田星凱‧堤岸交投持續，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目於周四(7日)再沽1伙，單位為3座45樓C室，實用面積945方呎，三房套房連雙工作間間隔，大廳及主人房均享城門河景，成交價1,910.8萬元，呎價約20,220元。
●黃竹坑站港島南岸第2期揚海錄「一客四食」
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨(6日)錄得5宗成交，單日吸金逾1.14億元。市傳當中有「一客食四」，共涉資6,300萬元。據市場消息指，大手客購入的單位包括2A座30樓F室，2A座31樓F室，均為實用面積604方呎的兩房單位，成交價為1,749.98萬元及1,755.2萬元。而該盤周四(7日)錄得3宗終止交易個案，涉及的總成交金額逾7,076.3萬元。
●日出康城凱柏峰III 19伙增額外折扣
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，周三(6日)修訂價單，為指定19個單位增加額外4.75%折扣，最高折扣率達19.75%。指定單位包括4伙3A座C室，為實用面積340方呎的一房，以及3B座F室，屬實用面積451方呎的兩房戶。以3B座52樓F室為例，定價為902.8萬元，現時最新折實價為724.49萬元，折實呎價約16,064元。