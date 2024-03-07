長沙灣新盤暫逾9成獲揀選　九龍灣項目呎價7年最平

一手市場氣氛熾熱，長沙灣新盤次輪推售208伙，截至晚上10時，已有逾90%單位獲揀選。九龍灣全新開價，首批168伙，折實平均呎價約14,808元為市區新盤逾7年半以來新低水平。

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●九龍灣泰峯首張價單涉168伙 折實平均呎價約14,808元

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周四(7日)公布首張價單提供168伙，折實平均呎價約14,808元，屬7年半來市區新盤首批新低水平。首張價單提供18伙開放式單位、39伙1房戶及111伙2房戶，實用面積278至561方呎。售價方面，價單提供5項付款方法，扣除最高23%折扣優惠後， 折實價介乎372.7萬至約888.9萬元，折實呎價由12,979元至16,161元 。

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●何文田天鑄第1期三房售3,261萬元

●沙田星凱‧堤岸三房售1,910萬元

中洲置業沙田星凱‧堤岸交投持續，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目於周四(7日)再沽1伙，單位為3座45樓C室，實用面積945方呎，三房套房連雙工作間間隔，大廳及主人房均享城門河景，成交價1,910.8萬元，呎價約20,220元。

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