美股早段向好　道指升204點

美股周三早段向好，道指升204點，報38,865點；標指升35點，報5,140點；納指升130點，報16,161點。港股夜期報16,234點，跌7點，高水4點。

隨着今年美國大選的格局逐漸明朗，相信年底的大選將會是兩大政治老人特朗普與拜登之爭。不過，對華爾街而言，這場政治角力不足以左右美股去向。加拿大皇家銀行(RBC)財富管理投資組合分析師Kelly Bogdanova指出，無論是共和黨還是民主黨執掌白宮，都沒有改變美股長期升勢，又指聯儲局、經濟、科技創新、企業盈利等議題，比誰主白宮更為重要。

Kelly Bogdanova指出，就算在先前極具爭議的特朗普執政時期，美股亦是升多跌少。參考自1928年以來的數據，在總統大選年標指的平均升幅為7.5%，中位數升幅則為10.7%，且升勢多數是自夏季開始並持續至年底。她認為，過去兩屆政府都採用更多貿易關稅及經濟制裁作為外交手段，無論誰當選，這種情況亦會持續下去。

雖然市場關注關稅、制裁等議題，但她認為多數情況下這些都不足以成為影響整體股市以及個別行業的關鍵驅動因素，特別是從長期的角度來看，皆因華府的產業政策制定涉及多方的角力與制衡，「其他因素」才是主要影響企業利潤及股市表現的關鍵。

相比起誰主導白宮及國會，RBC認為歷史上聯儲局幣策展現的金融影響力更大，這關係到經濟、通脹、信貸等，將會左右商業及經濟周期，從而對企業盈利產生巨大影響，並傳導致股市。除了周期式的經濟循環外，科技的進步亦是推動企業股價的關鍵，人工智能(AI)熱潮就是例子。