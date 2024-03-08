東方日報B1：美草案通過　遏華生科企　藥明系插兩成

中資生物科技公司陷入被美國打壓的陰霾，藥明系首當其衝。

美國參議院國土安全委員會以11比1大比數通過《生物安全法》草案，但仍須在參眾兩院全體會議上獲得通過，並由總統簽署後才正式生效，眾議院將在當地時間周四就草案召開聽證會。

今次法案旨在禁止美國聯邦政府，與具威脅美國國家安全的外國生物科技企業合作，以防止相關的外國企業獲取美國人的基因等資料，更點名華大系及藥明系等中資生物科技公司。外媒引述消息指，多家與藥明系有合作的藥企，憂慮有關法案正式生效，將導致供應鏈中斷，令美國減肥藥、癌症藥物等出現短缺。

藥明系3企周四午間齊發公告回應，藥明康德重申，集團沒有收集基因數據，過去沒有、現在及未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，並強烈反對這種未經正當程序的預先及不公平定義。藥明生物則重申，公司獨立營運業務，並不是藥明康德的子公司。

消息拖累藥明康德一度插24.09%，低見43元，收報45元，跌幅達20.56%；藥明生物則曾瀉22.75%，收跌21.47%，報17.08元。連帶早前成為港股通新貴的藥明合聯最多曾挫18.79%，收跌9.91%，報20.9元。

日資券商野村表示，有關決定或對中國的醫藥合約研究機構(CRO)行業產生負面的影響，因為美國是中國CRO的重要市場。翻查藥明康德2023年中期報告，美國市場佔整體收入逾65%。

藥明生物及藥明合聯為醫藥合約研究、開發和生產組織(CRDMO)，前者主打生物藥，後者則專注於新型抗癌藥抗體藥物偶聯物(ADC)。據兩企的財報資料顯示，截至去年6月底止中期，北美收入佔比分別為46.25%及37%。

回看周四港股，恒生指數低開20點後，一度回升最多74點，內地公布進出口數據後轉跌，尾市低見16,136點，最多跌301點，收市報16,229點，挫208點或1.27%；國企指數跌59點或1.04%，報5,613點；科技指數跌53點或1.56%，報3,359點。全日成交按日縮4.25%至980億元，「北水」淨流入44.97億元。