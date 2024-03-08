陳鳳珠：黃金牛市有多個因素　未來可期？

中國黃金協會公布，去年內地的黃金消費量按年增長8.8%至1,089.7噸，其中黃金首飾消費按年增加8%至706.5噸，金條及金幣消費按年上升15.7%至299.6噸。由於內地推動消費，在政策扶持下，消費市場持續回暖，其中金銀珠寶成為全年各商品零售類別中增速最快的品類。至於去年內地的黃金產量按年升0.8%至375.2噸，其中黃金礦產金完成297.3噸，有色副產金完成77.9噸。

去年中國人民銀行全年累計增持224.9噸黃金，年底的黃金儲備達2,235.4噸。踏入今年，人行亦持續買金，1月的黃金儲備達到2,245.4噸，已連續15個月增持黃金。由於黃金具備抗通脹、避險及長期保值功能，相信內地會繼續增加黃金儲備，以維護國際儲備的安全性、流動性及收益性。

內地金飾需求持續強勁

國際金價近日接連創出歷史新高，昨日曾高見每安士2,161美元，預期投資者繼續看好金價後市。內地作為全球最大的黃金消費國，去年內地的消費逐漸回暖，對金飾需求有所增加，加上內地黃金首飾加工零售企業不斷在金飾產品設計上推陳出新，並加強宣傳力度，令黃金首飾消費有所提升。

在臨近今年春節時，內地的各大黃金珠寶商推出折扣等優惠活動，推動黃金消費，而每年的首季為傳統婚嫁旺季，相信金飾需求會維持強勢。在金價做好，加上內地的消費持續增長，預期內地的黃金及金飾銷售有機會延續上升行情，繼續為金價帶來支持。

受惠聯儲減息資金避險

除此之外，全球經濟增長及通脹的不確定性亦令黃金發揮避險及抗通脹的作用，因此投資需求亦顯著上升。去年內地黃金交易所買賣基金(ETF)的持倉規模穩步增長，截至去年底，內地黃金ETF的持有量為61.5噸，按年增加19.5%。

由於今年美國展開減息周期，或反映美國經濟增長有機會放緩，加上地緣政局不穩，預期資金仍有機會流入金市避險，金價有望再挑戰新高。而世界黃金協會已預期，今年全球央行的購金需求將保持增長。事實上，近日金價再創新高，現時市場估計聯儲局最早於6月開始減息，促使資金流入金市，帶動金價後市走勢。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)