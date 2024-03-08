富途陸秉鈞：亞馬遜能否打破長線「魔咒」？

在這個新的時代背景下，亞馬遜的財務表現也發生了明顯的變化。與2022年相比，2023年營收增長12%，達到575億美元，這一增長雖然相較於2020年至2022年間的爆炸性增長有所放緩，但仍顯示出公司的強勁勢頭。淨利潤方面，亞馬遜從淨虧損27億美元增至304億美元，每股收益從負0.27美元增至2.90美元，自由現金流更是從116億美元增至368億美元。這些數字不僅彰顯了亞馬遜業務的穩健與盈利能力，也為股市中的投資者帶來了一定的信心。

特別值得一提的是，亞馬遜在雲計算市場的霸主地位。AWS(Amazon Web Services)的業績尤其亮眼，營業收入從228億美元增至246億美元，佔據雲計算市場約31%的市場份額，超越了微軟的Azure和Alphabet的Google Cloud。隨雲計算市場預計到2030年將產生1.44萬億美元的銷售額，AWS的前景令人期待。

公司1年前還曾因財報增長追不上估值，出現大幅下挫，結果到今年，亞馬遜又重拾增長，股價又再拾級而上，而且獲得指數公司的認可！標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)自2020年以來首次進行變更，宣布將亞馬遜於2月26日開始交易之前加入道指，取代連鎖藥房Walgreens Boots Alliance，成為繼蘋果和微軟之後，第3個加入道指30強的「七巨頭」。誠如指數公司所說，這反映了「美國經濟不斷演變的性質」。

獲得王者級指數的加持，對公司本應是好事情。不過對於亞馬遜的股價來說，這可能卻是「死亡之吻」。如果我們參考七巨頭的另外兩只加入道指後的表現，會看到蘋果加入道指(2015年3月)後的兩年股價是錄得顯著下跌，而微軟加入道指(1999年11月)後股價則橫行盤整近15年。考慮到每次道指讓七巨頭的加入，都是在一輪大升浪的中後段才進行，本次亞馬遜加入後能否打破這長線「魔咒」，值得悉目以待。另外，老闆貝索斯從2月開始，至今減持了5000萬股。亞馬遜加入前的股價為173.99美元，截止3月6號收盤，股價為173.51美元。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)