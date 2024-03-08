調查：今年全球女性高管增至33.5%　亞太區回落至31%

一項有關全球中型企業女性高管比例調查顯示，亞太地區在促進職場性別多元化方面出現倒退，2024年女性領導者佔比為31%，較2023年的32%有所下跌，並落後於其他主要地區；拉丁美洲則以36%的女性高管比例領先於其他地區。

負責調查的致同會計師事務所表，在過去的20年間，全球女性高管的比例從2004年的19.4%增加至目前的33.5%。但其緩慢的進展仍然令人失望，今年的女性高管比例僅比去年增加1.1個百分點；全球仍有7%的中型企業中沒有女性高管。

值得關注的是，疫情後回歸辦公室的趨勢可能阻礙職場性別平等的進展，因為靈活的工作安排有助於女性晉身為領導層。按目前的進度，若企業不進一步採取行動支持女性晉升至領導職位，預計要到2053年才能實現企業高管的性別平等。

今年女性行政總裁的比例從去年的28%顯著下降至19%。區域趨勢顯示，在2023年至2024年間，美國女性行政總裁的比例下降15個百分點，中國則下降14個百分點。

致同會計師事務所在2023年10月至12月期間對全球28個國家近5,000家中型企業進行相關調查。