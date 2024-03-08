港交所：備兌認購期權ETF具備多項優勢

香港交易所於二月底歡迎首批備兌認購期權ETF(交易所買賣基金)上市，考慮到此類產品對香港市場和投資者來說較為新穎，下文將簡單介紹備兌認購期權策略，並剖析將此策略融入ETF產品的優勢。

備兌認購期權是一個投資策略，投資者在持有相關資產長倉的同時，亦沽出相關資產的認購期權，以獲取額外的潛在收益。

備兌認購期權策略較適用於牛皮市或波動市

備兌認購期權策略的額外潛在收益主要來自期權金，可讓投資者「有限度」地從資產的升值潛力中獲利。這裏所指的「有限度」即「利潤受行使價限制」 — 若資產價格低於行使價，認購期權就一般不會被行使，在此情況下沽出認購期權的投資者便可賺取期權金的全額。

因此，只要資產價格維持低於行使價，備兌認購期權策略的表現便會優於僅持有相關資產的表現。在牛皮市或跌市之中，該策略更可為投資者帶來額外收益。

然而，沽出認購期權將限制投資組合的上升潛力。假設資產價格高於行使價，認購期權將會被行使，沽出認購期權的一方須於行使價出售股票。在此情況下，儘管市場升幅強勁，但由於相關資產持倉的升值潛力受限於所出售認購期權的行使價，所以備兌認購期權策略的表現可能會遜於僅持有相關資產的表現。

另一方面，在市場波動時，期權金普遍也傾向上升，主要因為預期風險增加，備兌認購期權策略(即投資有關策略的一方)或可受惠於期權金上升而獲取更多收益，抵銷資產價值部分的跌幅。

備兌認購期權ETF為投資者提供便利

指數備兌認購期權ETF結合了股票組合及沽出認購期權策略。以假定的恒生中國企業指數(國企指數)備兌認購期權ETF為例：該ETF持有國企指數的成分股，同時每月沽出國企指數的認購期權並收取期權金。該等認購期權一般於一個月內到期，每月月底時，ETF或可向股東分派部分期權金收入。

與直接投資備兌認購期權相比，備兌認購期權ETF可為投資者提供便捷和簡化的投資流程，免除了個人投資者需分別購買資產及沽出期權的繁瑣程序，讓他們可更輕易地運用到備兌認購期權策略。此外，透過操作ETF，投資者可節省在研究、管理按金、期權轉倉，以及其他與期權交易相關事項所花的時間。此外，由於有關ETF屬於主動型管理基金，投資者更可受惠於基金經理的專業知識。

備兌認購期權ETF為投資組合提供一個既方便又具資本效益的創造額外收益的方法。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁（Brian Roberts）