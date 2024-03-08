日本最大勞工組織「春鬥」要求加薪逾5％　30年來最高！

日本的「春鬥」(即勞資雙方春季舉行的薪酬協商)，向來左右日本央行貨幣政策去向。最新有指日本最大勞工組織 ─ 勞動組合總連合會(Rengo)要求的加薪幅度是30年來最高，達5.85%。

日本勞動組合總連合會社長吉野知子(Tomoko Yoshino)稱，工會的訴求反映了通脹、員工短缺、企業獲利復甦等因素。

據悉，日本勞動組合總連合會的薪酬談判初步結果將在3月15日公布。大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，日本央行行長植田和男多次表示「春鬥」非常重要，如果初步結果高於4%，日央行在3月採取行動是有意義，亦方便他們容易解釋為何政策出現變化。

而截至周一，吉野知子表示，今年薪酬談判中有3,726個工會提交要求，冀平均加薪1萬7,606日圓（約930港元），比去年同期上漲4,268日圓（約225港元）。

另較早前，代表服務、紡織和分銷行業工人的全國纖維化學食品流通服務普通工會同盟(UA Zensen)表示，其25個成員工會的工資要求得到管理層充分認同，同意將全職工人的薪酬提高6.7%，是該會自2012年成立以來最大加薪幅度。