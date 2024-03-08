普拉達CEO：電子商務不影響零售　擬斥85億元發展沉浸式體驗

奢侈品牌普拉達（01913，Prada）行政總裁Patrizio Bertelli最新表示，因應需求不斷上升以及高檔奢侈品消費者愈趨尋求體驗式購物，集團計劃未來5年投資10億歐元(約85億港元)加大發展零售戰略，目標將服裝、配飾、食物及藝術結合，成為大型沉浸式體驗的一部分，將優先在紐約、米蘭、倫敦、巴黎、上海、香港及東京等主要城市進行零售投資。

Patrizio Bertelli又稱，零售業的問題並不在於缺乏需求，若果僅將奢侈品百貨商場基於財務指標來營運，而不是專注於商業、產品及客戶體驗，這當然出錯。

他又稱，他自己從來不相信電子商務會影響對零售店需求，只有準備不足的分析師才會這麼認為，原因是他們忽略在歷史上消費者趨勢是如何轉變。

至於投資大行中金最新則發表報告，維持普拉達「跑贏大市」評級，目標價70港元。報告引述管理層表示，在價格、銷售和產品組合這個收入驅動因素中，2024年的增長將主要由產品組合貢獻，尤其是成衣和皮具品類的產品組合提升，加價幅度將與往年類似。

另普拉達業績後大升17.61%，最新報65.45元。