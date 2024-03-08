【多圖】新地洗衣街水務署舊址摩天商廈設計曝光

資料顯示，該地盤佔地約124,184方呎，擬議興建的商業大樓樓高53層，包括3層平台，建築物高度為主水平基準以上320米，將為同系九龍環球貿易廣場後，九龍區第二高的商業大樓。

項目總樓面約1,524,182方呎，主要用作寫字樓用途，佔樓面約140萬方呎，基座商場零售面積約20萬方呎，另外提供5項社區設施，涉約5萬方呎，並會設有逾10萬方呎的公眾休憩用地。物業地庫為多層停車場，加上小巴車站及跨境巴士上落客設施，提供約1,000個車位及上落客車位。

新地執行董事陳康祺指出，項目將打造為一個綠化及可持續發展的大型綜合商業地標，形容為旺角的「Green Heart」，設計上亦不單只滿足地契最低要求。

為了更能滿足使用者的實際需要，集團主動展開街頭訪問及調查，在社區設施布局上作出友善編排，如將長者日間護理中心設於配有車輛通道的2樓，以便長者上落車往返中心，而3樓的長者鄰舍中心，將與旺角東站於同一水平，可無縫連接。

他續稱，擬議方案將會加強項目的連接性及可達性，政府的原定設計方案僅要求項目提供1.5組車輛出入口（其中洗衣街方向僅提供入口），新設計將大幅增加至4組，同時會增建一條行人天橋接駁黑布街。

同時，項目將按照要求保留3棵大榕樹，並會於地面入口闢設榕樹廣場，亦會額外種植50棵樹木，目標綠化覆蓋率達至三成。新地工程管理部策劃總監麥啟華指出，政府原設計概念方案，項目地庫樓層延伸至該三棵大榕樹的正下方，惟做法不利樹木健康。因此，新計劃將避開樹木底部，改為加深地庫其他位置，地庫層數因而由4層增加至6層。

陳康祺補充，加深地庫會令建築成本增加，最新設計的發展成本，將會相比一般情況增加約10%，項目總投資額超過100億元。而設計上的改動，對遵守地契條款要求並沒有太大影響，惟牽涉到車輛出入口，集團將會與路政總署進行商討，有信心項目可於2030年落成。

資料顯示，上述地盤前身為水務署大樓及食物環境衞生署辦公室，建築物最早於1950年落成，其後拆卸，政府將地皮改劃為商業用途並推出招標，去年3月由新地以47.29億元投得，每方呎樓面地價僅約3,103元。