明雋獲投資客連購9伙　涉資約4700萬元

項目是日沽出的9伙單位，實用面積由231至260方呎，成交價由485萬至628萬元，呎價介乎20,977元至24,157元。全盤提供76伙，累售61伙，套現約3.2億，銷售率達八成，僅餘最後15伙。

佳明集團營業及市務總監馮倩平指，政府全撤辣後明雋即湧現大量客人查詢，認為項目為現樓，享即買即住優勢。因應不同客人需求，明雋推出全新「400 天先住後付付款計劃」，只需付款6%即可取匙入住，為買家提供靈活方便的付款方式。新付款計劃極受買家歡迎，一推出即獲將軍澳資深投資者追捧，以約4,700萬大手掃入9伙。

促成上述大手成交的美聯物業首席區域營業董事林偉強表示，買家看好明雋潛力，加上撤辣因素，故拍板「一口氣」連環購入9個單位，成為該項目自開售以來最大手的成交個案。9伙分布於中層至高層，8個為開放式戶型，亦有1伙為1房戶。