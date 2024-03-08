本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年03月08日 13:35
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    2024/03/11
    ●利華控股集團(01346)●末期業績
    ●塗鴉智能-W(02391)●末期業績
    ●CLSA PREMIUM(06877)●末期業績
    ●藥師幫(09885)●末期業績
    ●艾德韋宣集團(09919)●末期業績
    2024/03/12
    ●九龍倉(00004)●末期業績
    ●金輝集團(00137)●末期業績
    ●金地商置(00535)●末期業績
    ●佐丹奴國際(00709)●末期業績
    ●永利地產發展(00864)●末期業績
    ●亞太衛星(01045)●末期業績
    ●鷹普精密(01286)●末期業績
    ●鑫苑服務(01895)●末期業績
    ●BOSS直聘-W(02076)●末期業績
    ●和譽-B(02256)●末期業績
    ●奇富科技-S(03660)●末期業績
    ●FIT HON TENG (06088)●末期業績
    ●天福(06868)●末期業績
    ●訊智海(08051)●末期業績
    ●怡園酒業(08146)●末期業績
    ●名創優品(09896)●中期業績
    ●宏信建發(09930)●末期業績
    2024/03/13
    ●國泰航空(00293)●末期業績
    ●越南製造(00422)●末期業績
    ●裕元集團(00551)●末期業績
    ●漢思能源(00554)●末期業績
    ●港灣數字(00913)●末期業績
    ●361度(01361)●末期業績
    ●中信國際電訊(01883)●末期業績
    ●新秀麗(01910)●末期業績
    ●遠東宏信(03360)●末期業績
    ●寶勝國際(03813)●末期業績
    ●ATLINKS(08043)●末期業績
    ●杰地集團(08313)●末期業績
    ●微博-SW(09898)●末期業績
    2024/03/14
    ●太古公司A(00019)●末期業績
    ●太古公司B(00087)●末期業績
    ●廖創興企業(00194)●末期業績
    ●南洋集團(00212)●末期業績
    ●俄鋁(00486)●末期業績
    ●勝獅貨櫃(00716)●末期業績
    ●前海健康(00911)●末期業績
    ●招商局置地(00978)●末期業績
    ●栢能集團(01263)●末期業績
    ●友邦保險(01299)●末期業績
    ●招商局商業房託(01503)●末期業績
    ●龍資源(01712)●末期業績
    ●四川能投發展H(01713)●末期業績
    ●中國旭陽集團(01907)●末期業績
    ●太古地產(01972)●末期業績
    ●復星旅遊文化(01992)●末期業績
    ●順豐房託(02191)●末期業績
    ●貝殼-W(02423)●末期業績
    ●中銀航空租賃(02588)●末期業績
    ●同仁堂國藥(03613)●末期業績
    ●威誠國際控股(08107)●末期業績
    ●勝利證券(08540)●末期業績
    ●法拉帝(09638)●末期業績
    ●途虎-W(09690)●末期業績
    ●友邦保險-R(81299)●末期業績
    2024/03/15
    ●華人置業(00127)●末期業績
    ●華大酒店(00201)●末期業績
    ●順豪物業(00219)●末期業績
    ●中能控股(00228)●末期業績
    ●順豪控股(00253)●末期業績
    ●華顯光電(00334)●末期業績
    ●亞洲能源物流(00351)●末期業績
    ●中國醫療網絡(00383)●末期業績
    ●彩星集團(00635)●末期業績
    ●山水水泥(00691)●末期業績
    ●泓富產業信託(00808)●末期業績
    ●彩星玩具(00869)●末期業績
    ●白雲山H(00874)●末期業績
    ●中國光大綠色環保(01257)●末期業績
    ●雲能國際(01298)●末期業績
    ●華潤建材科技(01313)●末期業績
    ●美圖公司(01357)●末期業績
    ●親親食品(01583)●末期業績
    ●中關村科技租賃H(01601)●末期業績
    ●匯量科技(01860)●末期業績
    ●東曜藥業-B(01875)●末期業績
    ●華檢醫療(01931)●末期業績
    ●鳳凰衛視(新)(02008)●末期業績
    ●康橋悅生活(02205)●末期業績
    ●中航科工H(02357)●末期業績
    ●中石化煉化工程(02386)●末期業績
    ●綠竹生物H-B(02480)●末期業績
    ●威勝控股(03393)●末期業績
    ●粵運交通H(03399)●末期業績
    ●福耀玻璃H(03606)●末期業績
    ●協鑫科技(03800)●末期業績
    ●佐力小貸H(06866)●末期業績
    ●TECHSTARACQ-Z(07855)●末期業績
    ●港銀控股(08162)●末期業績
    ●中國農業生態(08166)●末期業績
    ●曼妠(08186)●末期業績
    ●亞勢備份(08290)●末期業績
    ●HM INTL HLDGS(08416)●末期業績
    ●金泰豐國際控股(09689)●末期業績
    2024/03/16
    ●中環新能源(01735)●末期業績
    ●奇點國𡶶(01280)●末期業績