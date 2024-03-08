本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年03月08日 13:35
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2024/03/11
●利華控股集團(01346)●末期業績
●塗鴉智能-W(02391)●末期業績
●CLSA PREMIUM(06877)●末期業績
●藥師幫(09885)●末期業績
●艾德韋宣集團(09919)●末期業績
2024/03/12
●九龍倉(00004)●末期業績
●金輝集團(00137)●末期業績
●金地商置(00535)●末期業績
●佐丹奴國際(00709)●末期業績
●永利地產發展(00864)●末期業績
●亞太衛星(01045)●末期業績
●鷹普精密(01286)●末期業績
●鑫苑服務(01895)●末期業績
●BOSS直聘-W(02076)●末期業績
●和譽-B(02256)●末期業績
●奇富科技-S(03660)●末期業績
●FIT HON TENG (06088)●末期業績
●天福(06868)●末期業績
●訊智海(08051)●末期業績
●怡園酒業(08146)●末期業績
●名創優品(09896)●中期業績
●宏信建發(09930)●末期業績
2024/03/13
●國泰航空(00293)●末期業績
●越南製造(00422)●末期業績
●裕元集團(00551)●末期業績
●漢思能源(00554)●末期業績
●港灣數字(00913)●末期業績
●361度(01361)●末期業績
●中信國際電訊(01883)●末期業績
●新秀麗(01910)●末期業績
●遠東宏信(03360)●末期業績
●寶勝國際(03813)●末期業績
●ATLINKS(08043)●末期業績
●杰地集團(08313)●末期業績
●微博-SW(09898)●末期業績
2024/03/14
●太古公司A(00019)●末期業績
●太古公司B(00087)●末期業績
●廖創興企業(00194)●末期業績
●南洋集團(00212)●末期業績
●俄鋁(00486)●末期業績
●勝獅貨櫃(00716)●末期業績
●前海健康(00911)●末期業績
●招商局置地(00978)●末期業績
●栢能集團(01263)●末期業績
●友邦保險(01299)●末期業績
●招商局商業房託(01503)●末期業績
●龍資源(01712)●末期業績
●四川能投發展H(01713)●末期業績
●中國旭陽集團(01907)●末期業績
●太古地產(01972)●末期業績
●復星旅遊文化(01992)●末期業績
●順豐房託(02191)●末期業績
●貝殼-W(02423)●末期業績
●中銀航空租賃(02588)●末期業績
●同仁堂國藥(03613)●末期業績
●威誠國際控股(08107)●末期業績
●勝利證券(08540)●末期業績
●法拉帝(09638)●末期業績
●途虎-W(09690)●末期業績
●友邦保險-R(81299)●末期業績
2024/03/15
●華人置業(00127)●末期業績
●華大酒店(00201)●末期業績
●順豪物業(00219)●末期業績
●中能控股(00228)●末期業績
●順豪控股(00253)●末期業績
●華顯光電(00334)●末期業績
●亞洲能源物流(00351)●末期業績
●中國醫療網絡(00383)●末期業績
●彩星集團(00635)●末期業績
●山水水泥(00691)●末期業績
●泓富產業信託(00808)●末期業績
●彩星玩具(00869)●末期業績
●白雲山H(00874)●末期業績
●中國光大綠色環保(01257)●末期業績
●雲能國際(01298)●末期業績
●華潤建材科技(01313)●末期業績
●美圖公司(01357)●末期業績
●親親食品(01583)●末期業績
●中關村科技租賃H(01601)●末期業績
●匯量科技(01860)●末期業績
●東曜藥業-B(01875)●末期業績
●華檢醫療(01931)●末期業績
●鳳凰衛視(新)(02008)●末期業績
●康橋悅生活(02205)●末期業績
●中航科工H(02357)●末期業績
●中石化煉化工程(02386)●末期業績
●綠竹生物H-B(02480)●末期業績
●威勝控股(03393)●末期業績
●粵運交通H(03399)●末期業績
●福耀玻璃H(03606)●末期業績
●協鑫科技(03800)●末期業績
●佐力小貸H(06866)●末期業績
●TECHSTARACQ-Z(07855)●末期業績
●港銀控股(08162)●末期業績
●中國農業生態(08166)●末期業績
●曼妠(08186)●末期業績
●亞勢備份(08290)●末期業績
●HM INTL HLDGS(08416)●末期業績
●金泰豐國際控股(09689)●末期業績
2024/03/16
●中環新能源(01735)●末期業績
●奇點國𡶶(01280)●末期業績