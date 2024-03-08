港交所陳翊庭：金融遺址論特別片面　新股申請年增逾3成

她指出，香港擁有一流的銀行、保險、金融機構，而且具法治完善、簡單稅制、金融系統高效等優勢，整個配套優勢不是一天兩天可以被取代，也不能基於近期股市的短期波動及挑戰，斷言香港不再是國際金融中心。港交所近年的交易所買賣基金(ETF)、衍生產品等業務，也有強勁增長。

翻查資料，港交所2023年衍生產品市場的平均每日成交量上升4%，達到140萬張合約，主要產品皆創單日新高；交易所買賣產品(ETP)市場的平均每日成交金額上升近17%，至140億元。

對於近年香港新股市場表現疲弱，陳翊庭指出，新股市場具挑戰，是全球市場共同的事，主要受宏觀經濟、高息環境所影響，而企業上市須考慮估值、時機等，期望下半年息口回落將帶動新股活動。同時透露，年初至今，港交所收到的全新上市申請逾30宗，計及更新申請超過40宗，較去年同期增加逾三成。