港交所女高管趁3.8婦女節大晒冷 CEO陳翊庭咁教路年輕人...

作為新嘅掌舵人，Bonnie就謙虛地話要同團隊一齊成長、學習，先可以齊齊成功！如果個個領導者都用心培育年輕新一代成為新領導者，會係件好美好嘅事。睇嚟「教識徒弟無師傅」呢套，已經唔興喇！又寄語年輕一代，千祈唔好怕問蠢問題，事關如果自覺係最醒嗰個，通常都行錯路。

至於做咗港交所主席6年，即將卸任嘅史美倫(Laura)就話，作為領導者，最重要以身作則，想人哋做到，自己就要「言出必行」。諗番年輕嘅自己，想同年輕人講句「大膽啲」。唔知呢番說話，又會唔會係畀Bonnie嘅貼士呢？

話時話，女性佔整體人口一半，可想而知，性別多元議題幾咁重要。Bonnie認為，資本市場有能力，亦有責任，推動社會多元共融文化。

唔講唔知，香港係第一個要求所有上市發行人終止單一性別董事會嘅國際交易所，跑贏全世界！發行人喺呢方面成績都唔錯，有超過450家發行人，其女性董事佔比有3成以上。