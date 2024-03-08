去年毛保費總額按年跌1.1%至5497億　內地客港投保590億

保監局公布2023年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到5,497億港元，較2022年下跌1.1%。繼第三季按季向下調整32.9%後，內地訪客的新造業務保費在第四季進一步減少18.9%至121億元。就2023年整體而言，此客戶群組錄得保費590億元或佔個人業務總額32.6%。這些保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔已發出保單份額的55%、34%和4%。

2023年長期有效業務的保費收入總額為4,824億元（下跌1.8%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為4,234億元（上升2.6%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為236億元（下跌16.8%）；以及退休計劃業務，其供款為293億元（下跌34.3%），主要受到2022年有關退休計劃業務的個別交易所影響。同時，給付保單持有人的申索和利益總金額為$3,324億元（上升11.6%）。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,810億元（上升34.2%），由新造保單保費為1,694億元（上升41.8%）的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為112億元（下跌25.1%）的個人人壽及年金（投資相連）業務組成。保險公司共發出約30,000份合資格延期年金保單，涉及保費19億元，佔個人業務總額1.1%。

一般業務方面，在2023年，一般保險業務的毛保費及淨保費分別為673億元（上升4.1%）和433億元（上升2.7%），已償付申索毛額為321億元（上升6.8%），整體承保利潤由42億元，下跌至8億元。