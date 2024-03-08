據報資管公司銘基國際將關閉上海辦事處　研究團隊整合至香港

外媒報道，資產管理公司銘基國際投資公司（Matthews International Capital Management LLC）將關閉其上海辦事處，該公司指，將把其地區研究業務集中在香港，並繼續致力於進行中國分析。

報道引述知情人士稱，該公司上海辦公室的員工不到10人，主要致力於研究內地股市和擴張機會，其中一些人獲得搬遷到香港的機會。馬修斯發言人拒絕對細節發表評論。

馬修斯於2018年在上海成立一家私募基金管理公司。根據公開紀錄，該公司尚未註冊管理境內資產的執照。該公司擁有合格境外機構投資者(QFII)牌照，允許其投資內地股票。

該公司表示，透過將其地區研究能力集中在香港，馬修斯的客戶將受益於投資團隊成員之間更密切的合作，這決定強化其在中國進行深入基礎研究的承諾，同時繼續在亞洲提供高質的客戶服務。

根據其網站上信息，擁有26年歷史的馬修斯中國基金在截至2月29日的12個月內下跌23%，跑輸MSCI中國指數14%的跌幅。外媒數據顯示，該規模達4.25億美元基金的資產已從2010年底的30億美元高峰和2021年6月的18億美元大幅下滑。