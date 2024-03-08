港交所陳翊庭：單一性別董事會正減少

港交所自2021年年底更新《企業管治守則》 ，禁止新上市公司的董事會單一性別，2025年起將擴展至所有在港上市公司，即屆時企業的董事局不能「全男班」或「全女班」。截至今年3月，港交所有2,618名上市發行人，董事職位總數達逾2.15萬名。

據港交所數據，在2024年，有18%的發行人擁有30%或以上的女性董事，而超過一位女性董事的發行人則有38.3%，無女性董事的發行人僅18.7%，較2022年25.5%，大幅下降6.8個百分點。

她又引述聯合國數據，促進性別平等措施的年度赤字達3,600億美元 ，窒礙社會性別多元發展，認為資本市有能力解決有關問題，透過資本市場，將資金和機會聯繫。除此之外，合適的監管，也可以協助企業在性別多元化方面的工作。

她指，不希望女性的身份會成為「加分或扣分的因素」，並希望自己可以成為「一個榜樣」。