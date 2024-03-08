陳永傑：撤辣後樓市爆小陽春　後市趨明朗

新一份財政預算案上周三已經發布，並將推行了14年的樓市辣招全面撤銷，包括撤銷特別印花稅SSD、買家印花稅BSD及新住宅從價印花稅NRSD。同日金管局亦放寬按揭成數及取消按揭壓力測試，讓樓市回復靈活發展。各項撤辣措施促使買家置業成本大大減低，吸引準買家加快入市決定，過去抑壓多年的購買力亦即時大爆發，交投量明顯增加，樓市迎來新轉機。

先說一手新盤，撤辣後8天累積錄得950宗成交，平均一日超過100宗，交投做好，當中包括長沙灣巴域街Belgravia Place 4小時售罄首批138伙，備受追捧。新盤成交面廣闊，戶型涵蓋開放式單位以至大型特色單位，可見用家及投資者同步起動，樓市重拾動力，預計本月一手成交宗數有機會達到3000宗，創2016年9月後7年半新高。二手屋苑方面，中原十大屋苑撤辣後一星期累積錄得110宗成交，較撤辣前一星期29宗急增近2.8倍，當中以嘉湖山莊表現最亮麗，由4宗急彈至27宗，按周升幅達5.8倍，再次證實積壓多時的購買力正全面釋放，而且各類物業均有捧場客，成交量小陽春已出現，市場正回歸正常流通量。中原十大屋苑一周錄110宗成交，若以此推算，全月有機會錄逾400宗成交，創2021年5月414宗後34個月新高。

市況逐步升溫，發展商亦加緊推售全新盤步伐，市場估計本月有4000伙新盤搶灘，包括本周才命名的康城區新盤「SEASONS PLACE」，涉及伙數達1985伙，第1期佔650伙，料短期內推售；位處東九龍的「泰峯」亦於昨日公布首張價單，屬財案撤辣後首個開價全新盤，訂價十分震撼，以九龍市區七年半新低呎價推出首批單位，相信可掀起新一輪搶購潮。對於後市發展，筆者相信美國加息周期已見頂，市場預計最快今年下半年便開始減息，現時取消壓力測試甚為合適，有助消除市場觀望氣氛，進一步釋放市場活力，令樓市多元發展，料後市趨明朗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑