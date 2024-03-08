印度股市散戶突破9千萬　總市值超越香港有四大原因...

外媒報道，受惠國際資金湧入，印度股市狂飆，散戶也積極入場「搏殺」。外媒料，印度散戶多逾9,000萬，較2020年3月時的3,100萬人飆升190%。傳統智慧，所謂「眾地勿企」，印股高唱入雲，全民熱炒，是否仍要加入盛宴，值得三思！

報道指出，散戶投資者大量湧入，反映印度中產人士理財方式有重大變化。印度人長期將資金投資於低風險、低回報資產，例如黃金。及至2023年，黃金佔家庭財富的比例近16%，僅次於房地產(51%)，銀行存款及保險資金共佔約20%，股票(直接持有或透過基金)僅一小部分，不過股票增長迅速，由2013年的2.2%升至10年後的4.7%。

4因素助攻印股表現不俗

印度人瘋狂湧入股市，主要因為4大因素。其一，印度過去10年建設良好的數碼基礎設施，將開設銀行及交易帳戶的時間由幾日縮短至數分鐘，支持即時轉帳的數碼支付系統。其二，印度疫情肆虐，惟當地政府無財政刺激令國民免受裁員及減薪影響，當地家庭被迫認真審視財務狀況，令投資股市成為選項。

其三，共同基金在印度人心目中確立股票是增加財富的管道。由2009年至2020年間，投資於共同基金的資產增加2倍；其後三年至2023年，又增長33%。

最後，市場本身提供充分入市理由入市。印度GDP增長及對印度經濟崛起的樂觀情緒，刺激當地人投資股市的熱情，更令印度股市總市值於今年1月正式超車香港證券交易所，成為全球第4大股市。