元朗多層現代產業大樓用地　下周五以雙信封制方式招標

發展局公布，元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地，將於下周五(15日)以「雙信封制」方式招標，截標日期為6月28日。

該幅土地位處元朗創新園，由原先三塊用地合併而成，地盤面積約349,191方呎，可建總樓面約1,738,418方呎，當中不少於三成樓面須交予政府，以協助部分受政府發展項目影響而須搬遷的棕地作業者，該項目指定發展多層現代產業大樓作物流或車輛維修保養用途，須交還政府的地方除外。

地皮屬於政府首幅為落實兩大政策目標而推出的多層現代產業大樓用地，目標包括推動產業發展、及利用具土地效益方式整合受政府項目影響的棕地作業和協助升級轉型。

發展局發言人表示，為達致以更有序和具效益的方式整合棕地作業的政策目標，將要求發展商把不少於約521,525方呎樓面交予政府，由政府或政府委託的機構管理和租予受政府項目影響的棕地作業者。政府會向棕地作業者在最初5至10年內，收取與相關行業的棕地租金相若的優惠租金，讓他們過渡至市場租金前有一段適應期。

為確保招標結果能有效達致上述兩個政策目標，招標將有別於「價高者得」安排，不會只看重地價。在「雙信封制」下，投標者需分別提交非價格建議和價格建議，讓政府可以考慮地價以外有關大樓如何帶動產業發展，以及協助整合受影響棕地作業者等非價格因素，以揀選最適合的中標者。

是次招標的非價格建議比重佔百分之七十，價格建議為百分之三十，標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定才有機會成功獲批。

非價格建議的評審準則主要涵蓋兩大範疇，其一是有關產業發展，包括多層現代產業大樓如何以創新建議，例如科技應用、先進設計、「組裝合成」建築法等，推動行業發展。

其次是與容納棕地作業的樓面面積相關，包括如投標者建議提供多於三成樓面面積，又或能於較短時間完成整個發展以盡早容納棕地作業，提供較好設計增加彈性以容納更多不同種類的棕地作業等，均會獲得較高分數。

另一方面，投標者亦須按招標文件的要求就用地的價值提出價格建議。為讓投標者及其團隊有足夠時間準備相關建議，政府將招標期定為15個星期。過往以「雙信封制」招標出售土地的招標期，亦較一般以現金招標方式為長。