北角高層海景僅售352萬　單位逾6年蝕56萬貶14%

港島私樓「3字頭」仍有選擇，北角明暉大廈高層單位，有海景，只以352萬元售出，原業主持貨6年多，帳面蝕56萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角明暉大廈A座高層2室，實用面積約210方呎，原則兩房已改為一房戶，望部分海景，去年12月叫價425萬元，放盤3個月，減價至352萬元成交，呎價約16,762元，原業主於2017年12月以408萬元購入，帳面損失56萬元，貶值14%。

●利嘉閣梁國樑稱，跑馬地樂翠台A座中層3室，實用面積約1,129方呎，套三房連儲物室間隔，原先以2,550萬元連車位放售，最終以2,240萬元成交，呎價約19,841元。

●中原謝家哲指，西區寶翠園8座高層E室，實用面積約1,158方呎，套三房間隔，享全海景，1月底放盤叫價2,750萬元，最新以2,680萬元成交，呎價約23,143元，新買家為用家。

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九龍區

●中原任展雄表示，長沙灣居屋凱樂苑E座高層13室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價465萬元，單位擁40萬元裝修，降價5萬元，未補價第二市場以460萬元沽貨，呎價約11,705元，約4年半帳面升值約62%。

●香港置業林佩玲指，奧運站維港灣6座中層H室，實用面積約596方呎，套三房間隔，以約1,060萬元放盤，宣布樓市全面撤辣後，不設議價空間，區內客睇樓後以1,060萬元入市，呎價約17,785元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園11座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，望街景，未補價第二市場以568萬元易手，呎價約9,595元。

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新界區

●利嘉閣劉景駿表示，東涌映灣園2座高層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，以488萬元成交，比同類型單位最高位成交價低兩成，呎價約9,385元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣翠怡花園11座高層E室，實用面積約495方呎，三房間隔，望海景，開價630萬元，議價後以612萬元易手，呎價約12,364元。

●美聯黃俊傑指，青衣居屋青泰苑6座高層6室，實用面積約554方呎，區內分支家庭睇樓不足一周，迅速議價後於未補價第二市場以380萬元承接，呎價約6,859元。

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣22座中層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，放盤時開價505萬元，放盤約半個月，減價11.1萬元，現以493.9萬元沽出，呎價約10,080元，新買家來自澳門，來港置業作退休之用。

●中原余仲平稱，荃灣荃威花園M座中層3室，實用面積約480方呎，兩房間隔，減價10萬元，以370萬元成交，呎價約7,708元，新買家為區內上車客。

●祥益龍超君指，屯門居兆康苑H座高層2室，實用面積約483方呎，原業主已經移民，新買家為區內客，見屋苑鄰近家人居所，方便照應，獲減價22萬元，已補價場自由市場以348萬元購入上址自用，呎價7,205元。

●美聯曾祥聰稱，屯門景峰花園極高層層戶，實用面積約405方呎，兩房設計，早前以350萬元放售，近日獲區內用家洽購，議價35萬元後，以315萬元承接，呎價約7,777元，原業主於2017年以350萬元買入，約7年帳面蝕35萬元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居13座高層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，區外客見單位附裝修，加上原業主減價12萬元，決定即睇即買，以488萬元購入上址自住，呎價約7,685元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水區首7天錄約38宗二手買賣，粉嶺牽晴間7座中層F室，實用面積約578方呎，三房間隔，放盤時叫價約670萬元，最終以639萬元易手，呎價約11,055元。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園1座中層E室，實用面積約1,373方呎，套三房及工人套房間隔，享城門河景，叫價約1,580萬元，議價後以1,538萬元沽出，累減約42萬元，呎價約11,202元，新買家為換樓客。

●中原吳啟業稱，沙田九肚山蔚麗山莊單號屋，實用面積約1,624方呎，望山景，開價約3,000萬元，日前議價後以2,580萬元沽出，呎價約15,887元，新買家為外區換樓客。

●中原侯惠良表示，沙田富豪花園I座中層D室，實用面積約560方呎，三房間隔，開價約650萬元，議價後以596萬元易手，呎價約10,643元，累減54萬元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園3期雅芝閣中層F室，實用面積約770方呎，套三房間隔，望河景，放盤兩個月，叫價790萬元，大減100萬元，減幅約12.7%，終獲買家以690萬元承接，呎價約8,961元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約26宗二手買賣，新港城佔約3宗，屋苑H座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，開價約580萬元，日前議價後以560萬元易手，呎價約16,568元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山雅濤居2座高層B室，實用面積約785方呎，三房間隔，望海景，開價1,020萬元，放盤4個月，以1,016.8萬元獲買家承接，呎價約12,953元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山天宇海7A座高層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，望山景，放盤5個月，叫價880萬元，獲買家洽購，減37萬元至843萬元成交，呎價約11,501元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢蠔涌新村雙號村屋全幢，套四房間隔，望山景，連天台及連入契花園，叫價1,980萬元，累減300萬元，減幅達15.2%，以1,680萬元獲買家承接。

●美聯林健偉指，將軍澳峻瀅6座極高層B室，兩房間隔，實用面積約499方呎，區內客見最近交投氣氛轉好，經一輪議價後，原業主願意將物業叫價由660萬元，減至630萬元，最終決定購入自住，呎價約12,625元。

●香港置業唐榮花表示，將軍澳怡心園1座中層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望內園景，以560萬元放盤僅兩日，即獲外區客接洽，議價後減價約534萬元成交，呎價約10,616元。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳維景灣畔10座中高層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望海景，叫價780萬元，放盤約6個月，獲區內租客洽詢，見單位附裝修，銀行估足價，決定租轉買，以763萬元入市，呎價約15,383元。

●美聯劉世華表示，將軍澳日出康城領都6座左翼中層A室銀主盤，實用面積約987方呎，四房間隔，叫價1,100萬元，放盤約1年，撤辣後獲區內換樓客洽詢，經議價後終以950萬元易手，呎價約9,625元。

●中原柯勇指，將軍澳日出康城晉海第1B座高層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，最新以649.8萬元易手，呎價約13,796元，原業主於2017年10月以746萬元購入，持貨近6年半帳面需蝕讓96.2萬元離場。

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