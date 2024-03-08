新盤連日交投大旺 周末至少18樓盤共推430伙應市
2024年03月08日 22:05
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投資者及內地客於新盤市場掃貨，周五(8日)錄得約百宗一手成交，多個樓盤繼續出現大手客連購兩伙或以上。另外，周六，周日(9及10日)有至少18個樓盤，合共推售近430伙。
●長沙灣Belgravia Place第1期下周二賣73伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，經過兩輪銷售至今售出333伙，套現逾17.6億元。項目繼昨晚後，今(8日)再上載銷售安排，將於下周二(12日)分別以價單形式出售68伙及招標賣5伙，合計73伙。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，上述68伙分層標準單位，折實平均呎價約16,712元，折實價由360.81萬元起。
●資深投資客斥約4,700萬元連購明雋9伙
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周五(8日)錄得9宗成交，總成交金額涉及約4,700萬元，買家為將軍澳資深投資客。項目是日沽出的9伙單位，實用面積由231至260方呎，成交價由485萬至628萬元，呎價介乎20,977元至24,157元。全盤提供76伙，累售61伙，套現約3.2億，銷售率達八成，僅餘最後15伙。
●啟德MONACO三房成交價1,860萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE及MONACO，周五(8日)合共錄得4宗成交，總成交金額逾5,527.8萬元。其中，MONACO的2A座30樓B室，實用面積678方呎，三房間隔，成交價1,860.8萬元，呎價約27,446元。
●信置旗下樓盤單日錄得5宗成交 涉逾8,290萬元
信和置業(00083)旗下新盤，包括與其他發展商合作的西南九龍維港滙，及以將軍澳日出康城凱柏峰III，於周五(8日)合共錄得5宗成交，套現逾8,290萬。當中，維港滙I的1座22樓C室，實用面積966方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價2,950萬元，呎價約30,538元。
●將軍澳海茵莊園連沽5伙 大手客購3伙2房
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，在周五(8日)錄得5宗成交，總成交金額逾3,200萬元。當中，有大手客斥資逾2,311萬元購入三伙兩房單位。而該盤由3月至今，8日之內已錄得63宗成交，合共套現逾3.4億。
●何文田128 WATERLOO兩房呎價約30,388元
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周五(8日)售出8樓F室，實用面積551方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,674.4萬元，呎價約30,388元。 據了解，買家為香港人，本身租住於何文田區，因單位間隔四正，享有獅子山開陽景觀，亦因為最近政府撤辣，最後決定購入上述單位作收租用途。
●馬鞍山雲海別墅累售逾九成洋房
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周五(8日)招標售出Lily Avenue 1號洋房，實用面積3,199方呎，四房三套間隔，連1,310方呎花園，成交價逾7,808萬元，呎價24,410元。項目提供67座洋房，由開售至今已累出63座洋房，佔整體供應逾九成，套現近40億元。
●港島南岸第1期晉環單日沽8伙 吸金逾1.4億元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(8日)單日售出8伙，吸金逾1.43億元。當中有4伙屬「一客兩食」。項目最新錄得的成交包括第2B座39樓A室，實用面積1302方呎，屬四房兩套特間隔，客飯廳相連山景平台，主人房平台則可飽覽深灣遊艇會海景，成交價為4,470.08萬元，呎價約34,332元。
●啟德維港1號周五售出19伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周五(8日)售出19伙，總成交金額逾1.88億元。該項目3月至今，8日之內已累計售出94伙。
●上環CAINE HILL加推16伙開放式戶
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的上環CAINE HILL，周五(8日)上載全新價單6號，提供16伙開放式戶，折實平均呎價約28,588元，較上一張1年前推出的價單5號低約8.5%。該批單位折實價介乎532.61萬至575.79萬元，折實呎價由27,036至30,032元。同時提供最高5%的提前成交回贈。
●啟德跑道區澐璟三房單位售5,073萬元
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(8日)再錄兩宗成交，單日吸金逾8,462萬元。最新售出的單位包括第8座35樓B室，實用面積為1,187方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，享有海景，以5,073.6萬元成交，呎價約42,743元。
●啟德尚‧珒溋頂層複式戶7,925萬元沽
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周五(8日)錄得第1座39及40樓G室的成交，該單位實用面積2,040方呎，屬頂層複式連天台戶，客飯廳外連平台，四房間隔，內置樓梯通往616方呎天台，成交價7,925萬元，呎價約38,848元。據了解，買家具有內地背景，已取得永久居留身份，樓市撤辣加快入市決定，計劃購入單位自住。
●油塘親海駅錄頂層特色戶雙破頂成交
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周五(8日)透過招標形式以破頂價沽出頂層特色戶，該單位為第1座27樓A室，實用面積736方呎，屬三房一套連儲物房間隔，連659方呎天台，成交價逾1,500萬元，實用面積呎價約20,389元，成交價及呎價相隔一周後再創項目新高。市場消息指，單位買家為內地客，鍾情海景特色戶，特意從上海來香港購入心儀單位。
●旺角洗衣街Elize Park獲大手客掃入6伙
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周四(7日)連接售出兩層共6伙單位，共涉及4,522萬元。發展商指，該批單位由大手客以公司名義購入。集團董事梁鎮峰表示，上述包括四個兩房戶及兩個一房戶，實用面積介乎243至341方呎，成交價由逾595萬元元至逾846萬元。資料顯示，最新售出單位做價均較早前價單的折實價低約8%，相差約52至74萬元。
●何文田站瑜一‧天海兩房呎價約26,487元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(8日)售出第2A座3樓B室，實用面積597方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,581.25萬元，呎價26,487元。據悉，買家已計劃置業逾一年，由於撤辣節省稅項支出，故決意購入該單位，並鍾情上述單位的景觀。瑜一系列由開售至今則已沽出445伙，共套現逾76.5億元。
●緹外下周二招標發售四房分層戶
嘉里建設(00683)石硤尾龍駒道3號的緹外，周五(8日)公布最新銷售安排，於下周二(12日)以招標形式發售四房分層大宅。該招標單位為第2座3樓A室，實用面積4,557方呎，屬四房連四套房加雙工人房間隔，連兩個住宅停車位出售，單位將於當日上午10時招標，中午12時截標。