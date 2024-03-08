新盤連日交投大旺　周末至少18樓盤共推430伙應市

投資者及內地客於新盤市場掃貨，周五(8日)錄得約百宗一手成交，多個樓盤繼續出現大手客連購兩伙或以上。另外，周六，周日(9及10日)有至少18個樓盤，合共推售近430伙。

●長沙灣Belgravia Place第1期下周二賣73伙

●資深投資客斥約4,700萬元連購明雋9伙

●啟德MONACO三房成交價1,860萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE及MONACO，周五(8日)合共錄得4宗成交，總成交金額逾5,527.8萬元。其中，MONACO的2A座30樓B室，實用面積678方呎，三房間隔，成交價1,860.8萬元，呎價約27,446元。

●信置旗下樓盤單日錄得5宗成交 涉逾8,290萬元

●將軍澳海茵莊園連沽5伙 大手客購3伙2房

●何文田128 WATERLOO兩房呎價約30,388元

●馬鞍山雲海別墅累售逾九成洋房

●港島南岸第1期晉環單日沽8伙 吸金逾1.4億元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(8日)單日售出8伙，吸金逾1.43億元。當中有4伙屬「一客兩食」。項目最新錄得的成交包括第2B座39樓A室，實用面積1302方呎，屬四房兩套特間隔，客飯廳相連山景平台，主人房平台則可飽覽深灣遊艇會海景，成交價為4,470.08萬元，呎價約34,332元。

●啟德維港1號周五售出19伙

●上環CAINE HILL加推16伙開放式戶

●啟德跑道區澐璟三房單位售5,073萬元

●啟德尚‧珒溋頂層複式戶7,925萬元沽

●油塘親海駅錄頂層特色戶雙破頂成交

●旺角洗衣街Elize Park獲大手客掃入6伙

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周四(7日)連接售出兩層共6伙單位，共涉及4,522萬元。發展商指，該批單位由大手客以公司名義購入。集團董事梁鎮峰表示，上述包括四個兩房戶及兩個一房戶，實用面積介乎243至341方呎，成交價由逾595萬元元至逾846萬元。資料顯示，最新售出單位做價均較早前價單的折實價低約8%，相差約52至74萬元。

●何文田站瑜一‧天海兩房呎價約26,487元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(8日)售出第2A座3樓B室，實用面積597方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,581.25萬元，呎價26,487元。據悉，買家已計劃置業逾一年，由於撤辣節省稅項支出，故決意購入該單位，並鍾情上述單位的景觀。瑜一系列由開售至今則已沽出445伙，共套現逾76.5億元。

●緹外下周二招標發售四房分層戶