美股靠穩　Costco跌近6%

美股3大指數周五早段向好，道指升8點，報38,799點；標指升10點，報5,167點；以科技股為主的納指升60點，報16,333點。港股夜期報16,389點，升44點；高水36點。

受到去年下旬美國股市暴漲的影響，美國於去年第四季家庭淨財富按季大增4.83萬億美元，達到156.21萬億美元的歷史新高。其中，股票資產帶來了4.7萬億美元的財富淨增長，債券則帶來了0.69萬億美元的淨增長；惟部分遭到房地產的0.593萬億美元淨減少所抵銷。

至於負債方面，家庭債務於去年第四季以年率計按季增長2.4%；其中包括信用卡在內的消費信貸增幅為3.3%，按揭貸款的增幅為2.1%。家庭未償還債務總額達到19.95萬億美元，連同商業債務21.12萬億美元、聯邦政府及地方政府債務等，截至去年底美國的整體負債模為73.8萬億美元，按季增加了7,855億美元。

企業消息方面，今年以來最受矚目的明星新股、美國網絡討論區Reddit據報將於下周一(18日)開始路演，並於周三(20日)正式定價，目前有傳其定價目標落在每股31至34美元。

連鎖百貨公司Costco上季收入為584.42億美元，按年增長5.74%；其中淨銷售額有573.3億美元，按年升5.7%、會員費收入則增8.17%至11.11億美元；純利最新為17.43億美元，按年增18.89%。不過，由於因季度收入遜預期，且假日季度營收仍低於市場預期，其股價曾跌5.81%。